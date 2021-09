Ripartono i Circoli di R-esistenza parlando di educazione - BergamoNews

Leggere per resistere, per dibattere sull’educazione, per tenere alta l’attenzione generando buone prassi. Riparte mercoledì 29 settembre alle 20.45 al Centro S. Margherita a Torre Boldone l’esperienza dei Circoli di R-esistenza, gruppi di lettura di uomini e donne, sparsi sul territorio bergamasco, che si ritrovano quattro volte l’anno autonomamente per leggere e riflettere insieme intorno a un testo appositamente redatto da autori amici di Molte Fedi.

“Siamo molto contenti di ripartire in presenza – afferma Martino Rovetta, referente dell’esperienza -. La pandemia dello scorso anno ha segnato e cambiato il modo di radunarsi. Diversi circoli si sono ritrovati online, altri hanno preferito non darsi appuntamento. Adesso è il tempo di ricominciare. A fare da guida sarà la lettura di “Nel cantiere dell’educare”, un testo scritto appositamente da don Armando Matteo, insegnante di Teologia Fondamentale all’Urbaniana di Roma e scrittore di diversi saggi, e da Chiara Giaccardi, sociologa, docente presso la Cattolica di Milano e collaboratrice di Avvenire. Abbiamo scelto di parlare di educazione perché oggi la frattura tra le generazioni ha messo in crisi il modello della trasmissione ed è evidente il disagio di tanti nell’iniziare i giovani ai significati dell’esistenza.

Quello degli adulti, infatti, sembra essere un universo in crisi, strapazzato tra quesiti ed incognite pesanti, risultati fallimentari, lusinghe giovaniliste, desiderio di ricostruzione e di maggior tranquillità. Durante un evento come la pandemia, poi, i luoghi formativi per eccellenza, come la scuola e la famiglia, hanno conosciuto vuoti, dinamiche e tensioni inaudite. La didattica a distanza e lo smart working hanno aperto tanti interrogativi da affrontare e così anche il panorama educativo sembra essere un cantiere più che mai aperto”.

L’incontro è destinato ai facilitatori dei circa 70 circoli sparsi sul territorio ma è aperto anche a chi volesse conoscere più da vicino l’esperienza. Sono ancora disponibili dei posti. E’ necessario compilare il form al seguente link: https://www.moltefedi.it/incontro-dei-facilitatori

