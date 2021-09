Omicidio di Valverde, il pm chiede l'ergastolo per il fidanzato di Viviana - BergamoNews

Bergamo. Ergastolo. Questa la richiesta del pubblico ministero Paolo Mandurino nei confronti di Cristian Michele Locatelli, il 42enne accusato di aver ucciso di botte la compagna 34enne Viviana Caglioni, morta l’8 aprile 2020 all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

La presunta aggressione sarebbe avvenuta il 31 marzo, in una villetta del quartiere cittadino di Valverde, in pieno lockdown. Il decesso otto giorni dopo in ospedale, dove la giovane donna era stata ricoverata con segni di violenza: all’inguine, all’addome, in volto, sulle labbra e alla testa, ha elencato il pm nella requisitoria, basata in particolare sulla testimonianza dello zio della vittima, Gianpietro Roncoli, che accusa Locatelli di avere picchiato la nipote per una trentina di minuti e di essere stato a sua volta minacciato di morte.

Una testimonianza evidentemente ritenuta credibile, al contrario della versione – anzi delle versioni, non manca di sottolineare il pm – rese da Locatelli, definite “molto confuse e in contraddizione l’una con l’altra”. Inizialmente l’uomo aveva parlato agli inquirenti di una caduta in casa, ma gli accertamenti con il luminol avevano rilevato una scia di sangue dal primo piano a quello terra. Da lì il via agli accertamenti, conclusi con l’arresto. “Una pena giusta – quella dell’ergastolo, secondo il pubblico ministero – sia per la gravità dei fatti che per la personalità dell’imputato”, con diversi precedenti penali e 6 anni di carcere.

L’accusa ha anche definito quella tra Locatelli e la vittima una relazione “tossica”, a causa della “ossessiva e folle gelosia” dell’uomo nei confronti della compagna. Il 13 ottobre sarà la volta della parte civile e della difesa dell’imputato.

