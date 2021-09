Oltre il 90% dei bergamaschi vaccinato con la prima dose: tutti i dati Comune per Comune - BergamoNews

Bergamo. Il 90% dei bergamaschi in età vaccinabile ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid: con le oltre 14mila prime somministrazioni effettuate negli ultimi sei giorni (dal tardo pomeriggio di mercoledì 22 settembre a quello di martedì 28) è stata infatti raggiunta quota 853.081, su una popolazione target di 946.806 persone.

Significa che rimangono ancora 93.725 cittadini che non hanno aderito alla campagna, per scelta o per condizioni cliniche che al momento ne impediscono la vaccinazione, ma nelle ultime due settimane le decisioni governative sull'obbligo di Green pass per i lavoratori hanno fatto nuovamente crescere le prenotazioni e, di conseguenza, i dati sulle prime dosi.

Scollina oltre l'81% anche il dato delle seconde dosi, con 771.161 persone che hanno completato il proprio ciclo vaccinale: 24.380, in questo caso, le somministrazioni degli ultimi 6 giorni.

Nel frattempo mercoledì in 19 ospedali lombardi arriveranno altre 231.500 dosi del vaccino Moderna, 79.200 delle quali destinate a strutture del Milanese: per la provincia di Bergamo, invece, previste tremila dosi al Papa Giovanni XXIII e seimila per l'ospedale di Treviglio.

Tutti i dati Comune per Comune

Scorri sulla mappa o cerca il Comune nel menù a tendina per scoprire i dati di prima e seconda dose del vaccino Covid e relative percentuali rispetto alla popolazione vaccinabile. I Comuni con un verde più intenso hanno vaccinato una percentuale più alta di persone con la prima dose.

