Milano, i due operai morti all'Humanitas: attesi i primi indagati - BergamoNews

Sono attese le prime iscrizioni nel registro degli indagati a titolo di garanzia per procedere con gli accertamenti tecnici irripetibili e con l’autopsia dei due operai morti ieri a Pieve Emanuele (Milano) mentre si apprestavano a caricare una cisterna di azoto liquido usato nei laboratori dell’università Humanitas per crioconservare cellule.

Il pm milanese Paolo Filippini, che a breve riceverà una prima informativa, dovrà valutare chi indagare come atto dovuto per omicidio colposo.

Le iscrizioni nel registro degli indagati consentiranno a chi eventualmente possa avere anche una minima responsabilità di partecipare, tramite i propri consulenti, agli accertamenti tecnici, in particolare sul serbatoio, una sorta di silos, da cui si sarebbe sprigionato azoto liquido, che avranno la formula della irripetibilità.

Per far luce sulla tragedia, oltre all’autopsia che chiarirà se Jagdeep Singh, 42 anni, e Emanuele Zanin, 46 anni, dipendenti di una ditta esterna bergamasca, la Autotrasporti Pe’ di Costa Volpino, siano morti per congelamento o, come pare più probabile, per aver inalato l’azoto con conseguente congelamento dei polmoni, sarà necessario esaminare l’impianto e l’autocisterna.

Secondo una prima ricostruzione, i corpi dei due operai sono stati trovati a terra in fondo a un locale a cielo aperto, una sorta di incavo che contiene il serbatoio (ha il marchio del gruppo Sol), mentre l’autocisterna era stata collocata a livello strada vicino alla parte del serbatoio che sporge oltre il terreno per il caricamento dell’azoto.

Una delle ipotesi è che i due operai siano scesi senza le protezioni adeguate nel locale che contiene il serbatoio, forse per armeggiare con qualche valvola, e là vicino alla cisterna abbiano perso la vita per una perdita di azoto.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!