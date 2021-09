Han tagliato 11 alberi con motosega: i filmati incastrano due giovani, uno minorenne - BergamoNews

I militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno deferito in stato di libertà due soggetti, un minorenne e un 20enne, originari rispettivamente di Almè e di Paladina, ritenuti gli autori, domenica notte, del taglio di ben 11 alberi ad alto fusto nei comuni di Curno, Treviolo e Paladina (guarda qui il video)

Appreso dell’increscioso episodio i Carabinieri della Stazione di Curno, sin da subito, hanno avviato le indagini analizzando decine di immagini dei sistemi di videosorveglianza, oltre alle immagini dei filmati diventati virali sul web e postati sui diversi social network.

Grazie ai dettagli colti durante la visione dei filmati è stato possibile individuare il modello dell’autovettura utilizzata dai due ragazzi per spostarsi da un comune all’altro.

Questo elemento unitamente all’attività di raccolta delle informazioni svolta sul territorio ha consentito di identificare gli autori e di recuperare la motosega utilizzata per compiere i danneggiamenti. I due giovani sono stati deferiti in stato di liberta per danneggiamento in concorso.

