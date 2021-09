Gifted - Il dono del talento, Ocean's thirteen o Robocop? La tv del 29 settembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 29 settembre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Gifted – Il dono del talento”.

Frank Adler è un uomo che cresce da solo la prodigiosa nipotina Mary in una città costiera della Florida. I piani di Frank per garantire un’educazione normale a Mary vanno in fumo quando le incredibili capacità matematiche della piccola vengono scoperte da sua madre Evelyn, i cui progetti rischieranno di separare per sempre zio e nipote.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “L’ispettore Coliandro”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Intrigo maltese”: Coliandro si trova suo malgrado coinvolto nelle indagini di Thea Zahra, una reporter maltese che sta segretamente investigando su un traffico internazionale di cittadinanze…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi. Su La7 alle 21.15, invece, prende il via la nuova stagione di “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti, che cambia collocazione spostandosi dalla domenica al mercoledì sera.

Su Canale5 alle 21.35 andrà in onda la fiction “Luce dei tuoi occhi”..

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “Robocop”; su La5 alle 21.05 “Pitch perfect”; su Iris alle 20.55 “Ocean’s thirteen”; e su Italia2 alle 21.10 “Fire force”.

Rai5 alle 21.05 trasmetterà “Summer Night Concert”, quest’anno diretto per la prima volta da Daniel Harding, con la partecipazione di Igor Levit al pianoforte.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 “Honolulu”; su La7D alle 21.30 “È arrivato nostro figlio” ; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

