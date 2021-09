Esame Young Boys: con il calore dei tifosi l'Atalanta cerca la prima vittoria a Bergamo - BergamoNews

Bergamo. L’Atalanta punta alla prima vittoria in Champions League al Gewiss Stadium. Nel match valido per la seconda giornata della maggiore competizione europea per club, gli uomini di Gasperini mercoledì alle 18.45 sfideranno lo Young Boys.

Per la prima volta nella sua storia la Dea incontrerà una squadra svizzera sul suo cammino. I bergamaschi non hanno mai vinto sul rettangolo verde dell’ex Atleti Azzurri: nei tre precedenti incontri contro Ajax, Midtjylland e Liverpool sono arrivati due pareggi e una sconfitta.

I nerazzurri si presentano al match in una condizione psicologica quasi al top, la prestazione da leccarsi i baffi messa in mostra a San Siro di fronte ai Campioni d’Italia ha dato maggiore consapevolezza al gruppo.

Nonostante non abbia conquistato il successo, l’Atalanta è stata per lunghi tratti in controllo del match. È mancata solo la zampata decisiva per festeggiare i tre punti nello scontro diretto per la vetta.

Per superare la formazione di Berna, il tecnico di Grugliasco potrà contare nuovamente sul talento di Muriel, recuperato dopo un mese di stop e pronto per giocare uno spezzone di gara. Non sarà della partita Palomino, costretto al cambio contro l’Inter per una lesione al bicipite femorale e ai box almeno fino alla sosta per le nazionali. Di fondamentale importanza in questo tipo di sfide sarà l’approccio mentale, fattore che sarà aiutato dal calore dei tifosi atalantini.

Gasperini dovrebbe puntare su Musso, Toloi, Demiral e Djimsiti. Sugli esterni ballottaggio tra Zappacosta e Maehle, in mediana de Roon e Freuler dovrebbero spuntarla su Pasalic e Koopmeiners mentre Gosens agirà sulla sinistra. Visto lo straordinario momento di forma giocherà Malinovskyi, al suo fianco Pessina o Ilicic e in avanti Zapata.

Lo Young Boys è una squadra da non sottovalutare perché ha delle individualità in grado di fare la differenza, anche in campo internazionale. Nelle ultime dieci partite ne ha vinte nove e pareggiata una, è una squadra offensiva che non rinuncia mai ad attaccare. Il successo in extremis contro il Manchester United ha regalato alla truppa di Wagner il primato nel girone F.

Per ribaltare la tradizione non troppo positiva con le squadre italiane (quattro sconfitte negli ultimi cinque confronti) l’allenatore dovrebbe affidarsi in porta a Von Ballmoos, sulla linea dei quattro difensori ci saranno Hefti, Camara, Lauper e Garcia. Nel cuore del campo dovrebbero giocare Sierro e Martins Pereira. Completeranno il 4-2-3-1 Fassnacht, Aebischer e Ngamaleu, alle spalle di Elia.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!