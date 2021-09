Elezioni a Carobbio, duello tra i cugini Ondei: "Ma non diventi una sfida di famiglia" - BergamoNews

Carobbio degli Angeli. “Sì, siamo cugini, ma chiarisco subito che non voglio strumentalizzare la cosa e farla diventare una sfida in famiglia. Pensiamo solo al nostro programma e al bene del paese che saremo chiamati a governare”. Giuseppe Ondei chiude subito la porta a un confronto con il cugino Dario. Sono loro due i candidati che i cittadini di Carobbio degli Angeli potranno scegliere domenica 3 e lunedì 4 ottobre alle elezioni amministrative.

Cugini sì, ma non in buoni rapporti. Lo dice Giuseppe, attuale Primo cittadino del paese della Val Cavallina, e lo conferma anche Dario, ex tecnico comunale che ora prova il grande salto.

Giuseppe Ondei ha 61 anni ed è sostenuto dalla lista civica Insieme per la comunità. Sposato e padre di due figli, è diplomato tecnico e agente di commercio. Ha frequenti collaborazioni con la Parrocchia e le attività di volontariato. Impegnato in ambito amministrativo dal 1995 con incarichi di Consigliere Delegato e Assessore allo Sport, attualmente ricopre la carica di sindaco e fa parte del Cda del Consorzio Servizi Valcavallina.

“Sono diplomato tecnico e ora agente di commercio – racconta – , impegnato in ambito amministrativo dal 1995 con incarichi vari da consigliere delegato ad assessore. Attualmente ricopro la carica di sindaco e faccio parte del CDA del Consorzio Servizi Sociali Valcavallina”.

Sposato, papa di due figlie di 16 e 21 anni, Dario Ondei è sostenuto dalla lista civica Insieme per cambiare. Ha 59 anni, è un geometra diplomato all’Istituto Quarenghi di Bergamo e già tecnico comunale in posizione apicale per 33 anni, dall’ottobre 1986 fino al marzo 2020.

“Prima dell’impiego pubblico – spiega – , dall’età di 14 anni ho svolto l’attività di falegname e di magazziniere in ditte della zona. Servizio di leva svolto nel corpo Alpini in Merano e San Candido. Volontario in Centro Caritas di primo ascolto e Coinvolgimento Maryam della zona e Segretario/Membro di direttivo del gruppo Alpini di Carobbio degli Angeli. Passione per la montagna e le attività orticole e il giardinaggio in genere”.

