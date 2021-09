Dalla medicina sportiva alla neurologia: il nuovo numero di “Take care” - BergamoNews

Sul sito habilita.it è disponibile online il nuovo numero di Take care, la rivista ufficiale di Habilita. In questa edizione il focus centrale è rivolto alla “Sport Medicine”, la nuova sfida che il gruppo sanitario bergamasco ha avviato. Con l’arrivo del Dr. Giacomo Zanon, medico ortopedico con una particolare competenza in ambito sportivo, e con la collaborazione del centro Athaena di Bergamo, a cui si rivolgono atleti che praticano attività sportiva in ambito dilettantistico e professionistico, il progetto coinvolge la Casa di Cura I Cedri di Fara Novarese e il Poliambulatorio San Marco di Bergamo. L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare un discorso di chirurgia a 360 gradi nell’ambito della medicina sportiva. Gli interventi chirurgici che vengono eseguiti più frequentemente nell’ambito del progetto di Sport Medicine sono quelli di lesione di legamenti crociati, patologie meniscali, patologie tendinee e, più in generale, di tutte quelle patologie che si inseriscono nel filone dell’ortopedia in ambito sportivo.

Un ampio spazio è poi riservato al servizio di Neurologia presente nelle diverse sedi di Habilita. In particolare, vengono prese in esame da parte degli specialisti alcune delle patologie più diffuse e degli esami diagnostici più efficaci in questo ambito. Oggi Habilita può contare sulla collaborazione di un gruppo numeroso di validissimi specialisti nel settore della Neurologia. Il servizio è attualmente presente nelle sedi bergamasche di Zingonia, Osio Sotto, Bergamo, Sarnico e Clusone e in quelle piemontesi di Fara Novarese e Acqui Terme.

Si parla anche di Ricerca Scientifica con la pubblicazione dei protocolli anestesiologici specifici per gli interventi di chirurgia protesica di spalla a cura del Dr. Stefano Quaini. Si tratta di una procedura realizzata interamente all’interno della Casa di Cura Villa Igea e che ora diventerà di riferimento nazionale. L’obiettivo, spiega il Dr. Quaini «è quello di permettere al paziente di fare riabilitazione bene, soprattutto i primi giorni successivi all’intervento, senza provare dolore».

La rubrica “intervista speciale” è invece dedicata alla Dr.ssa Silvia Pernpruner, specialista in Cardiologia, che in San Marco Bergamo visita anche pazienti pediatrici. Molto spesso, durante l’auscultazione di piccoli pazienti, sono i pediatri a trovare dei rumori, i cosiddetti “soffi”, o altri segni clinici che possano indurre il sospetto di una cardiopatia. Decidono, quindi, di indirizzare il bambino dallo specialista in cardiologia. In quest’ultimo caso parliamo di bambini anche molto piccoli, già dal primo trimestre di vita.

Non mancano infine le rubriche dedicate agli ospiti di Habilita che presentano la loro esperienza dopo un periodo di degenza, lo spazio dedicato alla rassegna stampa, alle news e all’elenco dei nuovi arrivati nel mondo Habilita.

Buona lettura.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!