Auto in fiamme nella notte a Ghisalba - BergamoNews

Auto in fiamme martedì notte a Ghisalba.

La vettura, parcheggiata in un’area di sosta lungo la strada provinciale 498, ha preso fuoco intorno alle 2 per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Romano di Lombardia e i carabinieri di Treviglio.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e le altre auto parcheggiate nello stesso luogo non sono state danneggiate.

