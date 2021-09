“A warning from Italy”, il documentario del Covid a Bergamo si aggiudica il premio agli International Emmy Awards - BergamoNews

Bergamo. Durante la prima ondata della pandemia avevano documentato la situazione a Bergamo, seguendo a lungo il Sindaco Giorgio Gori ed entrando nel pronto soccorso del Papa Giovanni XXIII, quando il covid19 non era ancora dilagato in tutto il mondo: oggi, il documentario di Sky News “A warning from Italy” si è aggiudicato il prestigioso premio degli International Emmy Awards per la categoria “news”.

Il servizio di Sky News a Bergamo nel marzo 2020 ebbe grande eco in Gran Bretagna e in tutto il mondo (sarebbe stato visto – sulle varie piattaforme digitali – da oltre 100milioni di persone) e ha contribuito a creare consapevolezza intorno al covid19 in un momento di grande sottovalutazione dei rischi.

Il lavoro firmato dal giornalista Stuart Ramsay, con il cameraman Garwen McLuckie e i produttori Dominique van Heerden e Simone Baglivo, si era già aggiudicato premi ai British Journalism Awards per la sezione Esteri e ai Royal Television Society Awards 2021 nei mesi scorsi.

Quella di raccontare alla stampa internazionale la situazione di Bergamo nelle settimane di marzo fu una delle strategie di comunicazione messe in campo dal Comune di Bergamo e dal Sindaco Giorgio Gori, perché il resto d’Europa e del mondo si preparasse all’arrivo del covid19, in momento in cui il coronavirus era considerato un problema solo cinese e italiano.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!