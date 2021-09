Per qualche giorno si alternano sole e nuvole - BergamoNews

Massimo Mazzoleni del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo.

ANALISI GENERALE

L’indebolimento dell’anticiclone, presente sull’Italia, favorirà l’avvicinamento di un nuovo sistema frontale alla regione Padano-alpina entro la serata di martedì. Dopo un temporaneo peggioramento nella prima parte di mercoledì, si avrà una nuova fase con prevalenza del sole e scarso rischio di precipitazioni fino a venerdì.

Martedì 28 settembre 2021

Tempo Previsto: Dapprima su bassa Padana poco nuvoloso con banchi di nebbia fino all’alba su Pavese, Lodigiano, Cremonese e Mantovano; mentre su fascia pedemontana, Oltrepò Pavese, Prealpi e Valtellina quasi sereno o solo qualche passaggio nuvoloso a media ed alta quota: sempre asciutto. Dal meriggio su Lombardia Ovest e Valchiavenna/Bassa Valtellina da nuvoloso a molto nuvoloso con schiarite pomeridiane, seguite da estesi addensamenti serali, mentre su Oltrepò Pavese, Lombardia centro-Est (ad Est dell’Adda) ed alta Valtellina nuvoloso o irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite assolate ed annuvolamenti più consistenti solo a sera: isolate piogge o rovesci serali su Varesotto, Comasco, Milanese Ovest ed alto Lario/Valchiavenna; altrove ancora asciutto.

Temperature: Valori minimi stazionari: compresi tra 12-15°C, fino a 16-17°C nei grandi centri urbani. Valori massimi in lieve aumento: compresi tra 23-27°C.

Mercoledì 29 settembre 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su gran parte della Lombardia molto nuvoloso o quasi coperto con brevi schiarite sulla fascia padana: pioggia o rovesci anche a carattere temporalesco tra deboli e moderati con fenomeni più frequenti su Prealpi Ovest (dal Verbano al Lario), Valchiavenna, Valtellina e Bergamasco. Altrove fenomeni deboli ed isolati. Neve oltre 2500-2700 m. Su Oltrepò Pavese, Bassa Bresciana, Mantovano e Cremonese in parte nuvoloso ed asciutto. Dal meriggio su Lombardia centro-Ovest (fino a Bassa Valtellina/Cremonese) poco nuvoloso o in parte nuvoloso con ampie schiarite ed asciutto, mentre su alta Valtellina, Orobie Est, Bresciano, Mantovano e Garda nuvolosità variabile con schiarite più frequenti dal tramonto: solo su queste aree residue piogge o rovesci.

Temperature: Valori minimi in lieve aumento: compresi tra 14-17°C, fino a 18-19°C nei grandi centri urbani. Valori massimi in lieve flessione: compresi tra 22-26°C.

Giovedì 30 settembre 2021

Tempo Previsto: Dapprima su province prealpine (dal Verbano al Garda), Valchiavenna e Valtellina poco nuvoloso o in parte nuvoloso con temporanei annuvolamenti, mentre sulla fascia padana, Brianza ed Oltrepò Pavese in parte nuvoloso o nuvoloso con qualche addensamento sul Mantovano, ove nella notte non si escludono locali piovaschi. Dal meriggio su fascia padana, Oltrepò Pavese e Valchiavenna/Valtellina poco nuvoloso o al più in parte nuvoloso con temporanei annuvolamenti, mentre lungo le Prealpi nuvolosità variabile con addensamenti più frequenti: ovunque asciutto.

Temperature: Valori minimi in lieve flessione: compresi tra 12-15°C, fino a 17°C nei grandi centri urbani. Valori massimi in lieve diminuzione: compresi tra 21-25°C.

