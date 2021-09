Milano, due operai morti intossicati: lavoravano per una società bergamasca - BergamoNews

Rozzano. Lavoravano per una società bergamasca i due operai che martedì mattina sono stati trovati morti in un deposito di azoto liquido dell’ospedale Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano.

Singh Jagdeep, 42 anni, di nazionalità indiana, e il bresciano Emanuele Zanin, 46 anni, erano dipendenti della ditta di autotrasporti Pe. Si erano recati a Rozzano con un camion cisterna per riempire un serbatoio del Campus Ricerca dell’ospedale.

Ma qualcosa è andato storto e i due hanno perso la vita. Da chiarire se per congelamento (l’azoto liquido viene conservato a una temperatura tra circa -210 °C e -195 °C) o per una saturazione dell’impianto.

A trovare i due poco prima delle 11.30, privi di conoscenza e cianotici sulla scala che porta al seminterrato, è stato un addetto della sicurezza che ha chiamato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimarli è stato vano.

Sul caso indaga la Procura di Milano, che sta lavorando per chiarie le cause della tragedia, l’ennesima sul lavoro quest’anno.

