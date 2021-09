Milan-Atletico Madrid, Hotel Artemis o The final destination? La tv del 28 settembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 28 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Morgane – Detective geniale”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Tale padrone, tale cane” e “Attrazione fatale”. Nel primo, Morgane, Karadec e la loro squadra indagano sul tentato omicidio di Emi – lien Kerr, vedovo e solo. L’uomo ha una figlia che non gli parla più. Karadec e Céline, dopo aver comunicato a Morgane che molto probabilmente Romain è deceduto diversi anni prima, sono preoccupati per lo stato d’animo della donna.

Nel secondo, Karadec fa un sogno su Morgane che lo turba. Il caso su cui la squadra si trova a indagare è l’omicidio di Alex Viniali, agente immobiliare con la passione sfrenata per il calcio. Si scoprirà che l’uomo frequentava un gruppo di ultras ed era dedito a scontri programmati col gruppo di tifosi rivale. Tra i sospettati, il meccanico membro della tifoseria rivale.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Voglio essere un mago!”. Un gruppo di apprendisti maghi di età tra i 14 e i 18 anni, all’interno di un suggestivo e fiabesco castello, perfezionano le loro arti magiche per poter conquistare la Bacchetta D’Oro e diventare un vero – e proprio Mago. – Con la partecipazione straordinaria di Silvan e con Raul Cremona.

Canale5 alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio fra Milan e Atletico Madrid, valida per la fase a gironi di Champions League.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“; condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Buoni o cattivi”; su Rai4 alle 21.20 “Hotel Artemis”; su Rai5 alle 21.15 “Windstruck (Ti presento la mia ragazza)” e su Italia2 alle 21.10 “The final destination”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

