Il web marketing internazionale guiderà la ripresa del manifatturiero italiano - BergamoNews

La ripresa delle aziende B2B che esportano all’estero si baserà su due pilastri fondamentali del web marketing: la continua acquisizione di clienti in tutto il mondo e la fidelizzazione di questi ultimi. Vediamo insieme perché.

Digitalizzare le campagne di acquisizione clienti

Molte persone si sono trovate a conoscere e apprezzare tutti i vantaggi dell’esperienza online e non sono disposte ad abbandonare questa nuova abitudine anche nel futuro post-Covid: stando ai dati, il 72-83% dei consumatori intende portare avanti tali cambiamenti nella nuova normalità.

Se già da diversi anni i clienti tendono a non contattare più direttamente l’azienda stessa, preferendo prima trovare informazioni online, la situazione attuale ha contribuito ulteriormente a rafforzare questa tendenza.

Tutto un altro mondo, rispetto al passato. E nella futura generazione lo sarà ancora di più.

Contrariamente a quanto alcuni dirigenti vecchio stampo potrebbero pensare, questo aspetto ha dei risvolti positivi che vanno a vantaggio delle aziende: acquisire un nuovo contatto attraverso i canali digital, infatti, costa molto meno rispetto ai mezzi più convenzionali.

Approfondisci: Cosa comprende una campagna di web marketing internazionale

La fidelizzazione come chiave per aumentare le entrate

Se è vero che bisogna acquisire costantemente clienti con il migliore ritorno sull’investimento, è altrettanto vero che occorre anche fidelizzare i clienti già acquisiti. Un’azienda che un tempo poteva anche disinteressarsi della fase di post vendita, oggi è obbligata a curarla meticolosamente.

Potrebbe sembrare un intervento minimo, ma le statistiche dimostrano che un aumento del 5% nella fidelizzazione dei clienti può aumentare la redditività dell’azienda fino al 90%.

Quindi conviene decisamente investire in servizi after sales e attività di web marketing che aumentino il grado di soddisfazione e convincino i clienti a investire nuovamente nell’azienda. Attività di cross-selling e campagne informative su nuovi prodotti/servizi sono solo alcune delle possibilità che puoi considerare di portare avanti.

Per scoprire come le aziende B2B di successo continuano a vendere in Italia e all’estero, ti consiglio di leggere questo ebook ricco di esempi pratici e scritto in modo semplice.

