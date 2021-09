Il Requiem di Mozart per Mapelli e Preteroti, i due magistrati scomparsi - BergamoNews

Il Requiem in re minore K 626 di Mozart per ricordare Walter Mapelli e Nicola Preteroti, magistrati della Procura di Bergamo, figure di riferimento per la giustizia a Bergamo, scomparsi entrambi nel giro di poco più di un anno.

È un’iniziativa che nasce dalla volontà di alcuni amici dei due magistrati, guidati da Gianluigi Dettori, giudice e direttore d’orchestra, che domenica 31 ottobre vedrà l’ensemble dell’orchestra Colli Morenici e Gruppo Corale ICAT – Città di Treviglio, diretto da Gian Luca Sanna, interpretare l’opera forse più famosa e densa di “misteri” di Amadeus Mozart. Solisti: soprano Antonella Orefice, mezzosoprano Angela Lisciandra, tenore Matteo Bagni e basso Dante Roberto Muro, diretti da Gianluigi Dettori.

“Nessuna frase di circostanza, come credo che entrambi avrebbero gradito. Solo un ricordo di riconoscenza, per quanto hanno offerto alla società bergamasca” – così Gianluigi Dettori spiega le motivazioni che hanno spinto a organizzare questa serata. “Come il Requiem di Mozart è un’opera interrotta dall’autore per la sua prematura scomparsa, e poi completata dai suoi allievi, il lavoro di Walter e di Nicola – in questa direzione amici, colleghi e giuristi esperti nei delitti economici – è stato solo sospeso e proseguirà a lungo nell’opera di chi ne ha ereditato il lascito.

La giurisdizione bergamasca è debitrice rispetto a loro, per la loro competenza ma ancor di più per il loro spessore umano. Per coloro che sono credenti, questo Requiem sarà una occasione per consegnare ancora una volta agli Angeli del Paradiso i due magistrati, per coloro che non credono sarà una ulteriore occasione di ricordo e di ammirazione di due figure carismatiche della Giurisdizione”.

Il concerto, reso possibile grazie al prezioso sostegno di Fondazione Comunità Bergamasca, Sacbo S.p.A – Milano Bergamo Airport e DL Ceramiche, si terrà domenica 31 ottobre, alle 20.30, nella Chiesa di Sant’Alessandro in Colonna.

La prenotazione è obbligatoria e la si effettua tramite il sito: www.valseriana.eu/esperienze/

All’ingresso sarà verificato il Green Pass.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!