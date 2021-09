Transumanza, applausi a Badalasco per il teatro dei Bergamini - BergamoNews

Le forti piogge di domenica 26 settembre non hanno fermato i bergamini in transumanza, partiti sabato dal centro di Bergamo in direzione Lodi vecchio, dove giungeranno il 2 e 3 ottobre.

Accolti sotto scrosci di pioggia dagli alpini di Brembate per una sosta che è servita a rifocillarli e a fare riposare gli animali, hanno raggiunto Fara Gera d’Adda fermandosi solo pochi minuti per la benedizione in piazza. Purtroppo è saltata causa maltempo la sagra all’area feste. Alla sera a Badalasco, all’oratorio, buona affluenza di pubblico e calorosa accoglienza per il “teatro dei Bergamini” con i balli del gruppo di danza storica il Passoemezzo di Bergamo. Durante la serata musica dal vivo dell’associazione del baghèt di Casnigo.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!