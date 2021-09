Seriate, ristoratore regala le vacanze al suo staff: "Hanno dato il massimo, glielo avevo promesso" - BergamoNews

Seriate. “Lo avevo promesso a maggio: ragazzi, se darete tutti il massimo, se vi rimboccherete le maniche per rendere grande il Bistrot, a fine stagione vi regalerò una vacanza”. E così è stato.

Luigi Fontanella, gestore del Bistrot Parco Oasi Verde Seriate, porterà in vacanza dal 6 novembre, per dieci giorni, tredici persone. Il suo staff, i “ragazzi” che ce l’hanno messa tutta per offrire al territorio nuovi menù, eventi, iniziative, animazione bimbi gratuita.

“Ora contiamo i giorni che mancano alla partenza, abbiamo vissuto mesi molto intensi e siamo tutti stanchi – spiega Fontanella-. L’idea di offrire una vacanza a chi ha lavorato con me mi è venuta mesi fa, guardandoli all’opera. Fare team è davvero importante per lavorare meglio e dare il massimo”.

La speranza, per l’intero staff del Bistrot Parco Oasi Verde Seriate, è che la concessione del locale (che scade a novembre) venga loro rinnovata dal Comune anche per gli anni futuri. “Siamo pronti a fare tanto, non smettiamo mai di metterci in gioco”.

