Ponte San Pietro al voto: i tre candidati a confronto - BergamoNews

Ponte San Pietro. Dopo cinque anni sotto la guida di Marzio Zirafa (centrodestra), Ponte San Pietro torna al voto per rinnovare la propria amministrazione.

A contendersi la fascia tricolore saranno in tre: Matteo Macoli, attuale vicesindaco ed espressione della maggioranza uscente; Michele Facheris, scelto dalla neonata lista civica Tu per Ponte al Futuro; e Valerio Achille Baraldi, ex primo cittadino e di nuovo in campo con Ponte nel Cuore.

Eccoli a confronto, tra motivazioni e priorità dei rispettivi programmi elettorali.

Matteo Macoli

Michele Facheris

Valerio Achille Baraldi

