Il giustiziere della notte, PresaDiretta o Cuori ribelli? La tv del 27 settembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 27 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “I Bastardi di Pizzofalcone”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Vuoto”: la scomparsa di una professoressa molto amata dagli allievi e molto odiata dal marito fa nascere un dilemma: è legittimo basare un’indagine solo – su un’intuizione? È di questo parere la nuova arrivata tra i Bastardi, il commissario Martini, una donna dai modi spicci e un passato scomodo alle spalle, oltre che una mina vagante per l’ispettore Lojacono e l’intera squadra. Intanto, la rete di uno stalker minaccioso si stringe intorno a Laura Piras…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il Giustiziere della notte – Death Wish”; su Italia 1 alle 21.25 “The foreigner”; su La5 alle 21.05 “La casa tra le montagne – Ritorno a casa”; su Iris alle 20.55 “Cuori ribelli” e su Italia2 alle 21.05 “Libera uscita”.

Rai4 alle 21.20 proporrà la serie “Vikings”. Ivar è sopraffatto da grandi dilemmi, Ubbe continua la ricerca della fantastica terra nella speranza di trovare Loki; i coloni cominciano un’aspra battaglia interna per il potere.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in onda “Sciarada – Il circolo delle parole Divino Dante – Dante e l’oltremondo”. Dante è lo straordinario artefice di un mondo ultraterreno disegnato per il capolavoro della Divina commedia.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!