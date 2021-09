Il cielo si schiarisce, ma non durerà molto - BergamoNews

Dopo la giornata decisamente grigia di domenica vediamo come inizia la settimana con il bollettno del Centro Meteo Lombardo curato da Massimo Mazzoleni.

ANALISI GENERALE

L’indebolimento dell’anticiclone presente sull’Italia e sui Balcani ha favorito il transito di un sistema nuvoloso, che ha dato luogo a un intervallo perturbato sulla conca Padano-alpina. Con lunedì si avrà un temporaneo miglioramento in attesa di un nuovo sistema perturbato, che il flusso umido ocanico piloterà verso il Nord Italia entro martedì sera.

Lunedì 27 settembre 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su bassa Padana dal Milanese al Mantovano irregolarmente nuvoloso con estesi annuvolamenti stratiformi o nebbie fino all’alba, mentre su fascia pedemontana, Oltrepò Pavese, Prealpi e Valtellina in parte nuvoloso con netta prevalenza delle schiarite sugli addensamenti cumuliformi: di notte rare pioviggini al piano da nebbia. Dal meriggio su pianura lombarda, Oltrepò Pavese e fascia pedemontana poco nuvoloso o in parte nuvoloso con modesti passaggi nuvolosi a media ed alta quota, mentre su fascia prealpina e valtellinese in parte nuvoloso o nuvoloso con moderata attività cumuliforme: in generale asciutto.

Temperature: Valori minimi in lieve flessione, compresi tra 12-15°C, fino a 16-17°C nei grandi centri urbani. Valori massimi in lieve aumento, compresi tra 22-25°C.

Martedì 28 settembre 2021

Tempo Previsto: Dapprima su bassa Bergamasca poco nuvoloso con banchi di nebbia o nebbia fino all’alba su Pavese Lodigiano, Cremonese e Mantovano; mentre su fascia pedemontana, Oltrepò Pavese, Prealpi e Valtellina quasi sereno o solo qualche cumulo di bel tempo: sempre asciutto. Dal meriggio su Lombardia Ovest (fino Bergamasco-Lodigiano) e Valchiavenna da nuvoloso a molto nuvoloso con residue schiarite nel pomeriggio ed estesi addensamenti in serata, mentre su Lombardia Est e Valli nuvoloso o irregolarmente nuvoloso con parziali schiarite ed annuvolamenti più consistenti solo a sera: piogge o rovesci serali più frequenti su Varesotto, Comasco, Milanese e Brianza, mentre all’Est ancora asciutto.

Temperature: Valori minimi in lieve aumento: compresi tra 14-17°C, fino a 18-19°C nei grandi centri urbani. Valori massimi in lieve aumento: compresi tra 23-27°C.

Mercoledì 29 settembre 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia molto nuvoloso o quasi coperto con brevi schiarite sulla fascia padana: pioggia o rovesci anche a carattere temporalesco tra deboli e moderati con fenomeni più frequenti su Prealpi, Valtellina ed Oltrepò Pavese/Piacentino. Neve oltre 2600-2800 m. Dal meriggio su Lombardia centro-Ovest (fino a Bassa Valtellina/Cremonese Ovest) in parte nuvoloso con schiarite sempre più ampie, mentre su alta Valtellina, Bresciano, Mantovano e Cremonese Est nuvolosità variabile a tratti intensa con addensamenti più frequenti fino al tramonto: solo su queste aree residue piogge o brevi temporali.

Temperature: Valori minimi stazionari: compresi tra 14-17°C, fino a 18°C nei grandi centri urbani. Valori massimi in lieve diminuzione: compresi tra 22-25°C.

