Erri De Luca rilegge il libro dell'esodo - BergamoNews

Scrittore affermato ed eclettico, Erri de Luca torna a Molte Fedi martedì 28 settembre alle 20.45 sui canali della rassegna (www.moltefedi.it, Facebook e canale Youtube) per rileggere con un approccio laico e creativo il libro dell’Esodo.

“All’interno dei due incontri sul tema “La Bibbia per l’uomo di oggi”, l’invito a Erri de Luca nasce dalla sua passione per quella che lui ama chiamare “la Lingua sacra” – afferma don Omar Valsecchi, collaboratore della rassegna per la sezione dedicata alla Bibbia -; una passione che – secondo le sue parole – lo porta a inaugurare i suoi risvegli “con un pugno di versi, così che il giro del giorno piglia un filo d’inizio”. Nel corso dei suoi molti anni di frequentazione della Scrittura, Erri de Luca si è imbattuto in preziosi lavori di personale traduzione di alcuni libri del testo biblico, con una attenzione certosina ai dettagli di ogni lemma della lingua ebraica, con l’intento di sprigionarne suggestioni inedite e “procurare nostalgia dell’originale”. Penso dunque che Erri De Luca con la sua vita, i suoi lavori, la sua passione per l’ebraico e per la montagna possa offrire un punto di vista particolarmente interessante per leggere oggi la Bibbia e in particolare il libro dell’Esodo che è uno stipite imprescindibile della storia d’Israele. Narra di un cammino nel deserto, racconta la sete della terra promessa, dipinge il presentarsi della legge e l’insorgere del peccato”.

L’evento è visibile sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Molte Fedi.

