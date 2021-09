Albino contro l'invasione di topi e piccioni: multa di 500 euro a chi butta avanzi di cibo in strada - BergamoNews

Albino. Proibito abbandonare sul suolo comunale alimenti destinati agli animali. In particolare “il divieto – spiega l’amministrazione di Albino – è finalizzato a prevenire ed evitare la crescita incontrollata sul territorio di topi e di piccioni, che come noto, possono costituire un rischio igienico sanitario per la possibile trasmissione all’uomo di malattie infettive e parassitarie”.

Da qualche giorno l’avviso campeggia sull’homepage del sito del Comune e segue le segnalazioni di alcuni cittadini che hanno notato dei ratti vicino alla stazione dei tram. Per chi non si attiene alle regole è prevista una sanzione di 500 euro.

