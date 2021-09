Weekend a due facce: prima sole e caldo, poi pioggia e temporali - BergamoNews

Si annuncia un weekend a due facce a Bergamo: lo illustra Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Proseguono condizioni anti-cicloniche sull’Italia, ma in serata si avvicinerà una saccatura da ovest, favorendo un aumento della nuvolosità ed un peggioramento per la giornata di domenica.

Sabato 25 settembre 2021

Tempo Previsto: Tempo stabile per gran parte della giornata, con cieli in prevalenza poco nuvolosi per il transito di velature da ovest verso est e qualche cumulo/stratocumulo. Nubi più compatte dal tardo pomeriggio sui rilievi dell’estremo ovest, ma senza fenomeni significativi associati.

Temperature: Minime in lieve aumento, generalmente comprese fra 13 e 16 °C. Massime stazionarie o in lieve aumento fra 26 e 28 °C, con punte fino a 29/30 °C in bassa pianura orientale.

Domenica 26 settembre 2021

Tempo Previsto: Aumento della nuvolosità a partire da ovest in rapida estensione a tutta la regione entro la mattinata con piogge dal primo mattino ad iniziare dal varesotto, comasco, milanese e pavese in successiva estensione a gran parte della regione nel corso della giornata. Locali rovesci temporaleschi, più probabili a ridosso delle Prealpi, zona laghi, Val Chiavenna e in Oltrepò. Precipitazioni più irregolari con pause asciutte tra media e bassa pianura.

Temperature: Minime in lieve aumento. Massime in marcata diminuzione.

Lunedì 27 settembre 2021

Tempo Previsto: Rapida cessazione dei fenomeni ovunque nel corso della notte con schiarite ad iniziare da ovest in rapida estensione verso est, in un contesto di cieli irregolarmente nuvolosi per gran parte della giornata, ma con tendenza ad ampi rasserenamenti nel corso del pomeriggio e della serata.

Temperature: Minime stazionarie. Massime in lieve aumento.

© Riproduzione riservata

