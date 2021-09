Tenta di rubare bici elettrica fuori dall'ospedale e poi aggredisce proprietario: arrestato - BergamoNews

Bergamo. Venerdì il personale Squadra Volanti è intervenuto presso parcheggio antistante la reception delle Cliniche Gavazzeni per una violenta lite tra due uomini.

Sul posto gli operatori, dopo aver fermato i contendenti, hanno accertato che uno dei due uomini, un cittadino italiano del 1979, aveva tentato, pochi minuti prima, il furto della bicicletta elettrica di proprietà di un cittadino straniero che stava ritirando un referto ospedaliero.

La vittima accortasi del tentato furto si è posta davanti all’uomo che stava fuggendo in sella al velocipede.

Ne è nata una lite, nel corso della quale il reo colpiva più volte la vittima che riportava alcune abrasioni al collo.

Nel corso della perquisizione dello zaino del cittadino italiano sono stati rinvenuti numerosi strumenti atti al trancio di catene e lucchetti che sono stati posti sotto sequestro.

Tratto in arresto per rapina impropria, l’uomo è stato giudicato in direttissima con la convalida dell’arresto e rinvio udienza. Applicato l’obbligo di firma come misura cautelare.

