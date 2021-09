Premio Vittoria, riconoscimento d’eccellenza al direttore generale del Papa Giovanni - BergamoNews

Bergamo. Venerdì pomeriggio, nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica di Palazzo Giustiniani a Roma, si è svolta la cerimonia per la consegna della seconda edizione del Premio Vittoria, un premio di riconoscimento alle eccellenze nazionali ed internazionali voluto da OPS, l’Osservatorio per le Politiche Sociali, la Famiglia e la Sicurezza, del presidente Giuseppe Pierro, patron della casa editrice di Trani Ad Maiora.

Il premio si divide in tre distinti ambiti: il premio alla carriera, al sociale e all’eccellenza. Tra gli assegnatari dei riconoscimenti di quest’ultima categoria, Maria Beatrice Stasi, Direttore Generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII, a capo di uno tra gli ospedali maggiormente colpiti dal Covid-19 in Italia. “Sono molto onorata di aver ricevuto il riconoscimento che desidero condividere con l’ospedale e l’azienda sanitaria che ho l’onore di rappresentare” dichiara Maria Beatrice Stasi, che continua “il nostro ospedale è stato severamente in prima linea nella battaglia contro il Covid-19 a partire dalla prima terribile ondata della primavera del 2020; dal nostro ospedale il mondo ha imparato molto, acquisito dati e analisi preziose. Ora siamo diventati un esempio internazionale così come il lavoro dei nostri medici e di tutto il personale non solo sanitario””.

Anche per questa seconda edizione sono diverse le eccellenze di fama nazionale ed internazionale, selezionate dall’apposito comitato scientifico, insignite del riconoscimento Made in Puglia.

PREMIO ALLA CARRIERA

Guido Alpa

Piero Fassino

Margherita Granbassi

Vincenzo Magistà

Giovanni Malagò

Aurelio Misiti

Santo Versace

PREMIO ALL’ECCELLENZA

Carlo Bo

Valeria Cagnina

Michele Filippelli

Catello Maresca

Maria Beatrice Stasi

Luca Zaia

PREMIO AL SOCIALE

Veronica Berti

Kerry Kennedy

Maria Rita Parsi

Team Pc4u.Tech

Sandra Zampa

