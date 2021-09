La sostenibilità e il riciclo al centro della sfilata dell'Atelier di Andreina Morelli - BergamoNews

Bergamo. Una Sfilata con tema la sostenibilità e il riciclo è in programma domenica (26 settembre) alle 19.30, organizzata dall’Atelier di Andreina Morelli.

Sarà una serata dedicata alle alunne della scuola, che in questo difficile anno si sono espresse con creatività e amore, e che hanno voluto trattare questo tema con una sorta di sfida tra tante difficoltà.

“La scuola è nata nel 2019 – spiega l’organizzatrice – , l’ evento è nato dalla voglia delle ragazze di mettersi in gioco nel nome della sostenibilità, in vista di agenda 2030 per cominciare a fare capire quanto è importante il riciclo e la sostenibilità.

Ogni ragazza ha creato un progetto e ha fatto due capi. Le figlie di alcune amiche indossano un capo, l altro è indossato dalla stilista. La presentatrice presenta le ragazze con nome e cognome.

Due ragazze della scuola inoltre han creato un loro brand di moda per bambini e dato vita a un loro piccolo progetto imprenditoriale. Nella scuola ci sono ragazze di tanti Paesi: boliviane, belghe, rumene, ognuna con le sue specificità”.

