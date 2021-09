Inter-Atalanta 1-2, Toloi ribalta il risultato con un tap in vincente da due passi - Segui la diretta - BergamoNews

Per la sfida scudetto contro l’Inter Gasperini esclude ancora Ilicic scegliendo Pessina e Malinovskyi alle spalle di Zapata. Visto lo straordinario momento di forma trovano continuità Zappacosta e Gosens sulle fasce. Tornano titolari Freuler in mediana e Palomino nel terzetto difensivo.

Inzaghi conferma in blocco la squadra che ha schiantato nel secondo tempo la Fiorentina di Italiano preferendo Darmian e Perisic a Dumfries e Dimarco.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Primo tempo

39′ 2-1 Atalanta! Malinovskyi dalla distanza mette in difficoltà Handanovic, sulla respinta si fa trovare pronto Toloi con il tap in vincente

30′ Pareggio Atalanta! Malinovskyi dal limite dell’area approfitta dell’uscita in ritardo di Skriniar per gonfiare la rete con un siluro mancino imparabile per Handanovic

23′ Dea vicina al pareggio! Malinovskyi sale in cattedra, serve Zapata, scarico per l’arrivo di De Roon che libera una conclusione rasoterra che esce di pochissimo alla sinistra del palo

5′ Vantaggio Inter! Continuano gli attacchi dei padroni di casa dalla parte di Gosens, Barella pesca con i giri giusti l’inserimento di Lautaro Martinez che elude l’intervento di Fruler e con una giocata strepitosa da bomber vero trafigge Musso

3′ L’Inter sfiora il vantaggio: Darmian dalla destra crossa al centro per la testa di Lautaro che si fa anticipare da Demiral, la sfera arriva sui piedi di Dzeko ma non trova la porta

1′ Fischio d’inizio, partiti a San Siro!

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!