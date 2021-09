Infrastrutture della mobilità, l’Aci Bergamo fa il punto con un dossier e invita al confronto - BergamoNews

Bergamo. L’Automobile Club Bergamo ha inviato un dossier sulle infrastrutture della mobilità provinciale a tutti i soggetti interessati allo stato di avanzamento della realizzazione di progetti e opere fino al 2030. Lo studio è stato messo a punto dalla Commissione ad hoc dell’Aci, presieduta dall’architetto Felice Sonzogni. L’analisi ha considerato situazione e prospettive riguardanti strade, autostrade, rete ferro-tramviaria, interporto e ciclabilità.

Destinatari dei documenti della Commissione Aci sulla mobilità sono: l’assessore ai Trasporti della Regione Lombardia, Claudia Terzi; il presidente della Provincia, Gianfranco Gafforelli; sindaci, parlamentari e consiglieri regionali bergamaschi, presidenti della Comunità Montane e dei Bim, presidenti delle società infrastrutture legate alla mobilità (Anas, Autostrade, FS, Teb, Sacbo), segretari dei partiti.

La ricognizione è stata voluta dal presidente dell’Aci Bergamo, Valerio Bettoni, che punta ad una sintesi di aggiornamento e perfezionamento dei progetti fatta sul campo, con particolare attenzione ai nuovi sistemi tecnologici di governo della mobilità.

Bettoni: un focus aggiornato sulla situazione

“L’Aci di Bergamo dal 1927 sta tenendo metaforicamente il piede premuto sull’acceleratore per garantire i servizi che una motorizzazione tecnologicamente avanzata esige – afferma Valerio Bettoni, presidente di Aci Bergamo -. E questo sforzo è tanto più manifesto e chiaro in una provincia con un territorio multiforme, che va dalle città ai paesi delle valli, dalla pianura alla montagna, ai laghi, dalle autostrade fino alle strade comunali, dovunque transiti un motore. Si pensi solo alla rete delle strade sul territorio della provincia di Bergamo: sono diverse migliaia di km, considerando che si va da quelle nazionali a quelle provinciali, alle comunali. E la motorizzazione è in continua crescita per tutte le categorie. È proprio partendo da questa evidenza – che ha la sua prima base motivazionale e quindi il fondamento nello statuto stesso dell’Aci – che come Aci di Bergamo, presente sul territorio provinciale con 23 delegazioni e quasi 25 mila soci, abbiamo messo a punto un dossier che fa la radiografia delle infrastrutture di mobilità nella Bergamasca”.

“L’obiettivo – prosegue Bettoni – è quello di un focus aggiornato su situazione, progetti, prospettive allungate fino al 2030, dalle infrastrutture stradali a quelle ferro-tramviarie, con visione grandangolare estesa a tutti i mezzi di trasporto. Dove siamo oggi, dove potremo arrivare, quali i cambiamenti di scenario intervenuti, ipotesi di soluzione per i vari problemi emersi, contemperando attese e mezzi annunciati”.

Dossier.Aci.Bergamo

“Questa documentazione, su cui desideriamo raccogliere lo spettro più ampio di pareri, obiezioni, suggerimenti e proposte, è stata preparata dalla Commissione Mobilità e Infrastrutture dell’Aci di Bergamo, presieduta dall’architetto Felice Sonzogni che con chiare planimetrie illustra dove stiamo andando con la mobilità bergamasca. Il proseguimento di questo ampio e documentato studio ora vogliamo farlo con l’apporto prezioso e determinante di tutte le forze che a vario titolo sono interessate ad una rete infrastrutturale all’altezza della modernità e delle attese di tutti gli utenti ai vari livelli. Grazie da subito per l’attenzione e la collaborazione che ciascuno vorrà e potrà dare” conclude il presidente Valerio Bettoni.

Il documento è consultabile sul sito di Aci Bergamo – http://www.bergamo.aci.it/

Al fine di garantire una informazione puntuale ACI Bg invita istituzioni, associazioni, enti, società e privati a segnalare errori e imprecisioni nelle descrizioni e nelle valutazioni contenute nelle tabelle mediante invio di mail a: segreteria@bergamo.aci.it

