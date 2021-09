Covid, in Lombardia 8 decessi e 478 contagi: 36 a Bergamo - BergamoNews

In Lombardia sono 478 i nuovi positivi al Sars-cov2 in Lombardia, nelle ultime 24 ore (ieri 488), a fronte di 66.355 tamponi effettuati, su un totale di 14.771.762 da inizio emergenza.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 8 decessi (ieri 5) che portano il numero delle vittime complessive in regione, a 34.012.

Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 401 di cui 58 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 10.308 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 837.341 (+438). Gli attualmente positivi in totale sono 10.767 (+32).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 146, Brescia 73, Varese 74, Monza e Brianza 38, Como 15, Bergamo 36, Pavia 35, Mantova 8, Cremona 15, Lecco 5, Lodi 9, Sondrio 9.

