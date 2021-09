Brembo domina la Top 15 delle auto che frenano meglio - BergamoNews

​Delle auto stradali più desiderate al mondo sappiamo quasi tutto: il prezzo di listino, la velocità massima e il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h. Pochi, però, ne conoscono gli spazi di frenata: un dettaglio tutt’altro che trascurabile, in grado di fare la differenza sia per la sicurezza in strada, sia in termini di prestazioni nell’uso in pista.

Per fortuna, ogni volta che i tecnici della prestigiosa rivista tedesca auto motor und s​port​ – una delle bibbie mondiali per gli amanti delle automobili – decidono di provare un veicolo, effettuano anche dei test sugli spazi di arresto. Da questi dati risulta la classifica che risponde alla domanda: “Di quanto spazio hanno bisogno le migliori auto per fermarsi da una velocità di 100 km/h?”.

I test sono stati realizzati in diverse giornate di lavoro con due persone a bordo e dopo aver scaldato i freni: 9 frenate decise, prima della decima, valida per la misurazione. Un lavoro impressionante, che ha portato alla compilazione di una classifica delle 15 vetture che hanno bisogno di meno di 31,7 metri per arrestarsi completamente.

Come è evidente, la performance in frenata non dipende solo da pinze, dischi e pompe freno utilizzati. A parità di impianto frenante, infatti, il risultato è condizionato dal peso dell’auto, dalla sua aerodinamica e, naturalmente, dai pneumatici utilizzati.

Di queste, ben 13 sono equipaggiate con freni Brembo, l’87% del totale.

1° Posto PORSCHE 911 GT3 RS

DA 100 KM/H A 0 IN 28,2 METRI

2° Posto MCLAREN SENNA​

DA 100 KM/H A 0 IN 28,5 METRI​​​

3° Posto FERRARI 488 PISTA​

DA 100 KM/H A 0 IN 29,6 METRI​​

4° Posto LAMBORGHINI AVENTADOR SVJ​

​DA 100 KM/H A 0 IN 29,9 METRI

5° Posto MCLAREN 720S​

DA 100 KM/H A 0 IN 30,6 METRI​​

6° Posto MERCEDES AMG GTR PRO​

DA 100 KM/H A 0 IN 30,7 METRI​

7° Posto CHEVROLET CORVETTE C7 Z06

DA 100 KM/H A 0 IN 31 METRI​

8° Posto CHEVROLET CORVETTE C6 Z06​

​DA 100 KM/H A 0 IN 31 METRI​

9° Posto LOTUS EXIGE CUP 380​

​DA 100 KM/H A 0 IN 31 METRI​

10° Posto FERRARI F12 BERLINETTA​​

DA 100 KM/H A 0 IN 31,3 METRI​

11° Posto KTM X-BOW GT​

DA 100 KM/H A 0 IN 31,3 METRI​​

12° Posto PORSCHE 918 SPYDER

​DA 100 KM/H A 0 IN 31,4 METRI​

13° Posto AUDI TT RS​

DA 100 KM/H A 0 IN 31,5 METRI​

14° Posto LEXUS LFA

​DA 100 KM/H A 0 IN 31,6 METRI​

15° Posto PAGANI ZONDA F​

DA 100 KM/H A 0 IN 31,6 METRI​

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!