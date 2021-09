Arena Suzuki '60 '70 '80, The Rookie o Space Jam? La tv del 25 settembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 25 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80”, condotto da Amadeus. Dall’Arena di Verona, Amadeus sarà il protagonista di due show dedicati alla musica degli anni 60′ 70′ e 80′, un’occasione per celebrare tre dei decenni più felici ed iconici della musica made in Italy e – le hit Internazionali.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Mentre Jackson e Lucy vivono il loro primo giorno da agenti di Polizia, Nolan deve ancora affrontare un mese di addestramento e si trova a sventare una rapina in banca…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Indovina chi viene a cena – Una rivoluzione quasi verde”. Dalle analisi delle mele trattate con pesticidi o biologiche fino alla corrida spagnola: un lungo reportage che segue una sola pista, quella dei soldi. I nostri soldi. Il sistema alimentare dominante è la principale causa delle perdita della biodiversità terrestre e marina e quindi della riserva di ossigeno e delle risorse per il futuro, eppure è quello più finanziato.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Tu si que vales”.

Su Rete4 alle 21.20 spazio all’attualità e alla politica con “Controcorente” mentre a seguire, alle 22.25 verrà proposta la visione del film “Agente 007 – Dalla Russia con amore“.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 “Space Jam”; su Rai4 alle 21.20 “The Bouncer L’infiltrato”; su Iris alle 20.30 “The score” e su Italia2 alle 21.05 “Scream 2”.

Su Rai5 alle 20.50 andrà in scena “Per fortuna che c’è Riccardo”. Il comico Riccardo Rossi riscrive la storia dei tempi moderni attraverso le date che ci hanno cambiato la vita: l’invenzione del transistor, dei computer Apple, l’uccisione di John Lennon, la morte di Caravaggio, ma anche la vita di Giorgio Armani…

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Downton Abbey”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – L’amore non ha prezzo”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

