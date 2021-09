"Venice StArt": a Venezia una mostra con opere di oltre cento artisti, 10 bergamaschi - BergamoNews

Start come ripartenza, dopo lo stop forzato di un anno e mezzo per la pandemia che ha messo in ginocchio anche la cultura. Finalmente si riparte, con nuovi eventi. In una magnifica location, a Venezia, dove da pochi giorni è stata aperta e continuerà fino al 7 novembre la mostra d’arte contemporanea denominata, appunto, “Venice StArt”: ben 600 le opere, con una ricca selezione di 102 artisti, dieci bergamaschi.

La mostra è curata dal gallerista bergamasco Mario Mazzoleni, titolare di Art Events, che opera nel mondo dell’arte da più di 25 anni, affiancato da Arianna Forni, che ha coordinato la parte organizzativa ed artistica.

L’area scelta per la mostra è Arterminal di San Basilio, affacciato sul Canale della Giudecca nella Riva delle Zattere. È la vecchia stazione terminal delle crociere, successivamente convertita in spazio espositivo e rinominata “Arterminal”, per l’occasione messa a completa disposizione della mostra: 1700 metri quadrati suddivisi in due grandi sale occupate da opere pittoriche, sculture e fotografie. Nella prima sala le opere di piccole dimensioni realizzate da artisti emergenti, mentre la seconda sala ospita le opere di grande formato, le installazioni e le sculture.

Gli artisti bergamaschi? Sono Giorgio Bertazzoli, Alessandra Cantamessa, Juri Carissimi, Castill, Ornella De Rosa, Chiara Fenaroli, Dimitri Milesi, Oliviero Passera, Mirko Roncelli e Domenico Savoldelli. Più altri 92 artisti per una rassegna a livello internazionale.

L’accesso alla mostra, con prevendita online, è gestito in esclusiva da Ticketmaster. Nell’area 1 in un bookshop i visitatori possono trovare vari gadget (t-shirt, litografie, serigrafie,stampe, shopper e cartoline) realizzati da alcuni degli artisti presenti. Gli orari della mostra: da lunedì a venerdì dalla ore 14 alle 20. Sabato e domenica dalle 10 alle 20.

Di seguito, se serve, l’elenco completo degli artisti partecipanti: Tiziana Andreani, Claudio Filippini, Mr. Degri, Davide Tedeschini, Marco Barberio, Carlo Fontana, Luana Muntoni, Paolo Tinelli, Riccardo Barsottini, Steve Fox, Carmelo Muscari, Michele Toniatti, Bianca Beghin, Giovanni Fra,

Sebastiano Navarra, Stefano Torti, Cristian Benazzi, Stefania Galletti, Oliviero Passera, Sandra

Valdevilt, Giorgio Bertazzoli, Veronica Garcea, Beatrice Pastorio. Patrizio Vanessi, Tobia Berti,

Carmine Garofalo, Laura Pellizzari, Anna Vasile, Claudia Bartolami, Annika Geigel, Lele Picà,

Giusi Velloni, Aurélien Boussin, Andrea Marco Ghia, Cael Pipin, Flavio Vincenzi, Flavio Bregoli,

GianBlu, Carmelo Pluchino, Maria Virseda, Achille Bresolin, Enrico Gobbi, Giò Podestà, Monika

Walter, Alessio Calega, Nataša Gregorič Nabhas, Lorenzo Polese, Valentina Zingaro, Alessandra

Cantamessa, Paola Hüller, Daniela Rebuzzi, JC, Gloria Leonardi, Mirko Roncelli, Castill, Samuele

Lievi, Lilly Russo Latteria, Claudio Cavalli, Vincenzo Lipari, Veronica Sampaoli, Antonio Cesare,

Marco Lodola, Mattia Sanarico, Alberto Chiaretto, Mirko Luciani, Sonja Sansoni, Sonya Cipro,

Alberto Magi, Sangy, Matteo Codignola, Elisabetta Maistrello, Sanpaolo, Annalisa Colombo,

Giampiero Malgioglio, Miroslav Sandanus, Roberta Crepaldi, Giuseppe Marani, Domenico

Savoldelli, Zeno Da Verona, Stefano Mariotti, Maria Antonietta Scarpari, Ornella de Rosa, Gabriele

Marchesi, Massimiliano Sciuccati, Antonio Delle Rose, Giulia Marchioni, Mirella Scotton, Fabiana

Di Donata, Pietro Mastrota, Giorgia Sebastianelli, Sara Digiovanni, Karin Mauschauer, Andrea

Serra, Francesca Falli, Rita Mazzini, Kiril Simakov, Nicola Fantini, Sandra Menoia, Rudina

Simicija, Chiara Fenaroli, Dimitri Milesi, Marianna Simonetti.

