Urgnano, "Guardare Oltre" candida il vicesindaco Gastoldi - BergamoNews

La lista civica “Guardare oltre” cerca la continuità politica e, non potendo più puntare su Efrem Epizoi, al termine del suo secondo mandato, sceglie il vicesindaco Marco Gastoldi. Imprenditore di 47 anni, già assessore alla Cultura dal 2011 al 2016 e attualmente assessore ai Lavori Pubblici, Gastoldi è un volto noto a Urgnano anche per la sua attività di volontariato in alcune associazioni del paese.

Quali sono le priorità del suo programma?

In questi dieci anni abbiamo lavorato bene quindi continueremo su questa linea. Ci concentreremo sul sociale, i servizi educativi e le opere pubbliche lavorando su quella che noi chiamiamo la “Bella Urgnano”. Negli scorsi anni ci siamo impegnati sul fronte della messa in sicurezza degli edifici pubblici e sull’efficientamento energetico, ora invece vogliamo puntare su interventi di valorizzazione del centro storico, completare la riqualificazione del passaggio degli affreschi che porta al castello ed eliminare le barriere architettoniche rimaste, visto che parte del lavoro in questo senso lo abbiamo già fatto.

Quali saranno le novità rispetto allo scorso mandato?

Vogliamo riqualificare gli arredi di piazza Libertà per farla tornare al centro della vita cittadina, il viale delle Rimembranze intervenendo sulla pavimentazione e la biblioteca comunale.

Di cosa ha più bisogno il paese?

Ha bisogno di socialità. Gli ultimi due anni sono stati deleteri in questo senso, quindi vorremmo promuovere politiche che ci permettano di tornare a stare insieme, sempre nel rispetto delle normative per il contenimento dei contagi.

Sul tema della sicurezza cosa proponete?

Vogliamo potenziare le telecamere della videosorveglianza nelle zone più sensibili. Fortunatamente Urgnano è un paese abbastanza sicuro, non ci sono particolari criticità in questo senso.

I vostri programmi per le famiglie e il sociale quali sono?

Vogliamo continuare ad istituire aiuti per sostenere le famiglie come il bonus bebè, quello per i libri e il materiale scolastico, la riduzione delle rette per l’asilo a partire dal secondo figlio in poi. Abbiamo anche azzerato la Tari per le aziende e le attività commerciali e ridotto quella per gli utenti privati. Siamo vicini a tutti i cittadini non intervenendo sulla tassazione, che a Urgnano rimane più bassa rispetto alla media della zona.

Quali saranno le opere dei primi cento giorni?

Vogliamo concludere l’iter per l’approvazione del nuovo Pgt, il Piano di governo del territorio, sul quale stiamo lavorando da tempo e portare a termine quello che abbiamo iniziato, considerato il fatto che quest’anno le elezioni sono ad ottobre. Le nuove progettualità le metteremo in campo con il bilancio previsionale del 2022.

Qual è il vostro slogan?

È lo stesso che ci accompagna da dieci anni: “Tra la gente e per la gente”, vogliamo essere accanto a tutti i cittadini, alle associazioni, agli imprenditori, ai commercianti, alle famiglie.

