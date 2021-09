Urgnano: corsa a cinque, due donne e una sola lista di partito - BergamoNews

Urgnano è in controtendenza rispetto alla media degli altri paesi bergamaschi, chiamati al voto il prossimo 3 e 4 ottobre per rinnovare l’amministrazione comunale.

Se in quasi tutti i comuni c’è una carenza di persone disposte a dedicarsi alla cosa pubblica, qui ci sono cinque candidati sindaco supportati da altrettante liste, la maggior parte delle quali civiche.

E se su 79 candidati totali nella nostra provincia ci sono solamente 13 donne, di queste due scendono in campo proprio ad Urgnano: Maria Rosaria Zammataro, già candidata di “Volto Civico” nel 2016 e Giovanna Seghezzi di “Noi Cittadini”.

Dopo due mandati con il sindaco Efrem Epizoi, “Guardare Oltre” candida il suo vice, Marco Gastoldi, pronto a continuare il lavoro iniziato dieci anni fa, mentre Simone Bonfadini è il volto nuovo di Lega e Fratelli d’Italia, unica lista politica di questa tornata elettorale. Alla sua prima esperienza politica anche Giacomo Passera, fondatore e presidente del Gruppo Sommozzatori di Treviglio, candidato di “Rinnoviamo Urgnano e Basella”.

Nei programmi tutti puntano alla riqualificazione della piazza e del centro storico, offrono più servizi ai cittadini, più ascolto e maggiore attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

Giovanna Seghezzi punta tutto sul verde, sulla sostenibilità, la qualità dell’aria, sulla tutela del suolo, con un occhio al sociale portando sul territorio un presidio socio-sanitario e di assistenza alla popolazione anziana e ai giovani, con l’intento di realizzare una scuola superiore.

Maria Rosaria Zammataro vuole far tornare Urgnano ai vecchi splendori: “Ora è trascurata, spenta, serve un cambio di marcia”, come lei stessa dichiara. Vorrebbe anche trovare una nuova sede per la casa di riposo e, come Bonfadini, per la Casa dei Colori, la struttura che ospita il servizio autonomia per le persone con disabilità.

Passera vuole portare la polizia locale tra la gente e far diventare gli agenti un punto di contatto con l’amministrazione comunale. Lo stesso scopo avrà lo sportello ascolto che, se verrà eletto, vuole istituire nei primi cento giorni.

Ecco le interviste ai candidati

