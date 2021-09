Sole e temperature all'insù, domenica cambia - BergamoNews

Il consueto bollettino del Centro Meteo Lombardo, curato da Maurizio Signani, ci spiega che tempo farà nel weekend a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

La presenza di un campo di alta pressione sul Mediterraneo sta determinando e determinerà fino a sabato compreso un tipo di tempo stabile e accompagnato da temperature che dalla giornata odierna vedranno un lieve aumento specie nei valori massimi. Tuttavia un peggioramento del tempo è atteso dalla giornata di domenica, per l’arrivo di una nuova perturbazione Atlantica che determinerà il transito di piogge e locali temporali possibili su tutta la regione, dalle aree pianeggianti verso i rilievi montuosi.

Venerdì 24 settembre 2021

Tempo Previsto: Giornata di bel tempo su tutto il territorio regionale con cieli generalmente sereni sin dal mattino sia in pianura che in montagna per tutto l’arco della giornata.

Temperature: Temperature minime stabili comprese fra 12 e 15gradi in pianura, con locali punte di 16gradi nei grandi centri urbani. Massime in lieve aumento comprese generalmente fra 24 e 27 gradi.

Sabato 25 settembre 2021

Tempo Previsto: Tempo stabile per gran parte della giornata, con cieli attesi in prevalenza poco nuvolosi ovunque sia al mattino che nel pomeriggio per il transito di velature da ovest sudovest. Qualche nube maggiormente più compatta potrebbe presentarsi soltanto dalla serata sull’ovest Lombardia, ma senza fenomeni attesi.

Temperature: Temperature minime in lieve aumento, generalmente comprese fra 14 e 16gradi, con locali punte di 17 e 18 gradi nei grandi centri urbani. Massime stazionarie fra 24 e 27gradi.

Domenica 26 settembre 2021

Tempo Previsto: Tempo in peggioramento sin dal mattino, con piogge e locali temporali che, durante la giornata, potranno interessare tutto il territorio. A partire dalle aree di pianure verso le aree di montagna.

Temperature: Temperature minime volte verso un nuovo e lieve aumento, assestandosi fra 16 e 18 gradi in pianura. Massime in diminuzione, generalmente comprese fra 20 e 22 gradi, con locali punte sino a 23 e 24gradi nel Mantovano.

