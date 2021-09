Parco dei Colli, sulla Maresana una stazione sperimentale per lo studio degli anfibi a rischio - BergamoNews

Ponteranica. La Giunta regionale ha approvato l’istituzione di una stazione sperimentale sulla Maresana, per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia. Ha approvato anche lo schema di accordo di collaborazione col Parco dei Colli di Bergamo per la gestione della stazione e le azioni di conservazione. Un’iniziativa rivolta agli enti gestori lombardi dei siti della rete Natura 2000 e alle amministrazioni pubbliche.

La somma messa a bilancio è di 55.000 euro in tre anni (2021-2023) tra cofinanziamento regionale alle amministrazioni locali, trasferimenti dell’Unione Europea sul progetto Life nature integrated management to 2020 – Gestire 2020, e trasferimenti alle amministrazioni locali per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali d’interesse comunitario.

“Il nostro obiettivo – dice l’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaeneo – è valorizzare il capitale naturale anche nelle aree intercluse e in questo caso attraverso le azioni concrete intraprese dal progetto Life Gestire2020. Oggi è indispensabile salvaguardare la biodiversità e sensibilizzare i cittadini alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio delle biodiversità lombarde”.

Nel ‘Piano interventi prioritari per la conservazione di alcune specie di anfibi e rettili’, all’interno del progetto Life Ip Gestire2020 (2019), è prevista in effetti la realizzazione dei Centri di allevamento e riproduzione fuori dal loro ambiente naturale (ex situ) per rafforzare le popolazioni di anfibi fortemente a rischio.

“La valutazione condotta dai nostri tecnici – aggiunge l’assessore – ha identificato la struttura di Maresana-Cà Matta, di proprietà del Parco regionale dei Colli di Bergamo, come ottimale per la realizzazione di questo centro di riproduzione ex situ della specie ‘Bombina variegata’”.

La Maresana è la collina che sorge al confine nord-orientale della città di Bergamo e segna l’inizio della Val Seriana. La stazione sperimentale garantirà infatti un supporto tecnico scientifico agli enti territoriali lombardi nello sviluppo delle azioni di conservazione, studio e monitoraggio degli anfibi autoctoni. Oltre a diventare un centro di allevamento e riproduzione per gli anfibi protetti.

