Parcheggi in aeroporto, la Stradale sospende 3 aziende irregolari e sanziona 6 veicoli per trasporti passeggeri - BergamoNews

Bergamo. Controlli senza sosta nella mattina di venerdì 24 settembre ai parcheggi vicino all’aeroporto “Il Caravaggio” di Orio al Serio. Pattuglie della Polizia di Stato ed Ispettori del lavoro hanno dato avvio ad una serie di verifiche nel settore della gestione dei parcheggi vicino all’area aeroportuale.

L’ispettorato territoriale ha verificato gli aspetti relativi alla tutela del lavoro e contestualmente le pattuglie di Polizia Stradale, coordinate dalla dirigente Mirella Pontiggia, hanno accertato la regolarità del trasporto e trasferimento dei clienti a bordo dei veicoli diretti allo scalo aeroportuale.

I controlli hanno interessato l’area delle partenze dell’aeroporto senza incidere sul regolare svolgimento dello scalo. L’ispettorato territoriale del lavoro ha avviato verifiche su 7 aziende che gestiscono attività di parcheggio auto, riscontrando nell’immediatezza irregolarità in 3 di esse.

In un caso è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero e in altri 2 si è proceduto al disconoscimento di collaborazioni occasionali trasformandole in rapporti di lavoro subordinato. Le pattuglie della polizia stradale hanno sottoposto a controllo 12 veicoli adibiti al trasferimento passeggeri dai parcheggi fino all’area imbarchi, di cui 6 sono risultati irregolari, accertando un totale di 19 violazioni ed applicando la sospensione della carta di circolazione a 3 conducenti per irregolarità amministrative sul trasporto.

Nello specifico sono stati contravvenzionati 3 conducenti per violazione art. 85 del codice della strada per utilizzo del veicolo come noleggio con conducente senza averne titolo. Inoltre sono stati verificati i dispositivi di equipaggiamento trovando gravi irregolarità da segnalare alla motorizzazione come cinture di sicurezza e poggiatesta dei sedili non in regola.

Alcune violazioni riguardano la pubblicità abusiva apposta sulle fiancate dei veicoli.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!