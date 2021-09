Non solo musica live: al Rush grigliate, hamburger e piatti vegani - BergamoNews

Bergamo. Gusto e musica live sono protagonisti al Rush di Bergamo. Il Ristopub, molto conosciuto e apprezzato per l’intrattenimento dal vivo, non è solo un locale dove trascorrere piacevoli serate assistendo a concerti con una programmazione che spazia fra i diversi generi musicali.

È indicato anche per chi volesse semplicemente pranzare, cenare, fare l’aperitivo o il dopo-cena. A disposizione della clientela, infatti, c’è un ottimo servizio di ristorazione con cucina aperta dal mercoledì al sabato dalle 18 alle tre di notte e la domenica dalle 18 alle 24. E per pranzo dal martedì al venerdì.

Il menù, ricco e variegato, è in grado di soddisfare ogni preferenza: accanto ad alcuni primi piatti come gli immancabili casoncelli alla bergamasca e la carbonara della tradizione, spicca la griglieria con tante gustose prelibatezze. Fra le specialità vi sono tagliate e filetti oltre alla fiorentina, molto richiesta e apprezzata dagli estimatori della carne alla griglia.

Meritano particolare attenzione, poi, i taglieri e gli hamburger, preparati adoperando ingredienti di qualità: la selezione è vasta ed è in grado di accontentare ogni palato.

Non è tutto: il locale ha arricchito la propria scelta PER assicurare anche alle persone vegane e vegetariane molti piatti gustosi.

A completare l’offerta è un bar molto fornito, che vanta oltre venti birre, cinque delle quali alla spina, anche artigianali, una cospicua carta dei vini e cocktail per tutti i gusti.

guarda tutte le foto 20



Al Rush grigliate, hamburger e piatti vegani

Il mix fra buona tavola e drinks dà vita a un locale a tutto tondo: i titolari, Max e Veronica, sono sempre pronti ad accogliere tutti i clienti, dai giovani agli adulti, famiglie, gruppi e compagnie, che possono contare su un’atmosfera gradevole e conviviale.

Il Rush è a Bergamo in via Antonia Ponti, 22: presso il Centro Galassia, all’esterno c’è un parcheggio spazioso a disposizione della clientela.

Per avere ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati sugli eventi organizzati accedere alla pagina Facebook e al profilo Instagram del locale.

È possibile prenotare telefonando al numero 035322839.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!