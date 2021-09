Giravano per Bergamo con in tasca un coltello artigianale e un cacciavite: denunciati - BergamoNews

Bergamo. Nella mattinata di giovedì nuovi controlli di Polizia, come disposto dal questore di Bergamo, Maurizio Auriemma, per prevenzione e contrasto allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei pressi degli Istituti Scolastici, nell’ambito dell’operazione ” Scuole Sicure”.

Le verifiche si sono concentrate soprattutto nelle aeree maggiormente interessate da flussi di studenti, Stazione FS, Autolinee, Area Teb e Piazzale Alpini nonché nelle vicinanze di Istituti Scolastici.

Nel corso dei controlli effettuati da equipaggi della Squadra Volanti della Questura e personale della Guardia di Finanza con Bastian, unità cinofila, sono state deferite due persone, un cittadino italiano e uno straniero, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere in quanto uno venivo trovato in possesso di un lungo cacciavite nascosto nella felpa e l’altro di un coltello artigianale, con capacità offensiva, che teneva in tasca, entrambi sottoposti a sequestro.

Inoltre sono state segnalate all’Autorità Amministrativa due persone trovate, grazie al fiuto del cane, in possesso di involucri con modica quantità di sostanze stupefacenti.

