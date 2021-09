Giorgio Armani celebra il 40° anniversario di Emporio Armani - BergamoNews

Milano. Giorgio Armani ha celebrato il quarantesimo anniversario di Emporio Armani attraverso una serie di attività concentrate nella giornata di giovedì 23 settembre.

A partire dalla sfilata Emporio Armani uomo e donna primavera/estate 2022 che si è tenuta negli spazi dell’Armani/Teatro e che ha segnato il ritorno del brand allo show in presenza di pubblico dopo alcune stagioni di progetti video.

Nello stesso giorno, è stata inaugurata presso Armani/Silos The Way We Are, la mostra-manifesto che racconta l’essenza di Emporio Armani: quattro decadi di storia del marchio sotto forma di abiti, immagini e filmati, che ne ripercorrono filosofia e spirito.

In occasione dell’inaugurazione della mostra, è stato lanciato un numero speciale di Emporio Armani Magazine. Il magazine, diretto come i precedenti numeri da Rosanna Armani, porta

simbolicamente lo stesso titolo della mostra The Way We Are ed è in vendita da giovedì 23 settembre. L’evento è stato anticipato da una serie di affissioni che, oltre al murale di via Broletto, sono apparsi dal 13 settembre in alcuni dei luoghi più significativi di Milano, come corso Garibaldi e via Tortona.

È inoltre stata prevista la personalizzazione delle pensiline di autobus e tram in tutta la città, delle stazioni Garibaldi e Centrale di Milano, di alcune aree dell’aeroporto di Malpensa e della stazione

Termini a Roma, e infine della storica edicola di Largo Treves a Milano, rinnovata e riaperta con la collaborazione di Air Mail, di cui Giorgio Armani sarà partner per tutto il mese di settembre.

Celebra il quarantesimo anniversario anche il doppio CD contenente brani musicali dalle sonorità lounge e clubbing selezionati con la collaborazione di DJ Ravin. La relativa versione in vinile, con

nove tracce e prodotta in edizione limitata, riporta sulla superficie l’immagine della copertina del magazine ed è in vendita da settembre nei punti vendita Emporio Armani delle principali città

d’Europa e a seguire nel resto del mondo.

La serie di appuntamenti e iniziative sottolinea lo spirito dinamico e democratico del marchio, che dal 1981 osserva e interpreta il modo di vivere delle persone nelle metropoli, e ne celebra

l’attitudine contemporanea e inclusiva.

In occasione del quarantesimo anniversario di Emporio Armani, Armani/Silos ospita “The Way We Are”: la mostra, curata personalmente da Giorgio Armani, che trasforma lo spirito aggregativo di Emporio Armani in un’esperienza unica, ricapitolando, senza nostalgie, quattro decenni di un brand all’avanguardia e trasversale.

Concepita come un’irruzione a trecentosessanta gradi negli spazi del Silos, la mostra è un vero e proprio manifesto, da vivere e da percorrere.

Recita il manifesto “Un Emporio non ha confini, di tempo e di spazio. Un Emporio è un recipiente, un’enciclopedia, un algoritmo. Un Emporio contiene tutto, per tutti, in ogni momento. Un Emporio non ha schemi. Emporio Armani è tutto questo, nel segno dell’aquila. È qui, adesso, subito, oggi, in ogni modo. È me, te, noi, voi, tutti uguali perché tutti diversi. Liberi.

È concretezza e immaginazione. È EA”.

Emporio Armani è partito nel 1981 con un programma preciso – la moda per tutti, con l’imprinting Armani – ma senza un manifesto. Non era necessario. Questa mostra è un manifesto ex post,

dunque: un piano d’azione, che deriva dallo spirito di ciò che è stato. E proprio lo spirito è l’elemento centrale: la mostra lo rende tangibile, percorribile, lo offre a tutti i sensi, in tutti i sensi.

Mescolando capi e accessori significativi con l’immaginario e l’iconografia unici creati negli anni, la storia di Milano con le pagine di Emporio Armani Magazine. Gli spazi del Silos sono invasi da

gigantografie, perché la dimensione monumentale è da sempre la chiave della comunicazione del brand; le celle sono tappezzate da moodboard, da video, da abiti.

Lo spettatore è insieme destinatario del manifesto e parte di esso: lo attraversa e lo esplora, e poi lo vede materializzato attraverso oggetti, foto, filmati, emozioni, in ogni stanza.

In quanto programmatico, il manifesto non ha tempo: scavalca e unisce le decadi. Accade ora, e prende vita attraverso l’esperienza sempre unica di chi visita la mostra.

“Emporio Armani nasce nel 1981 – in anticipo sui tempi. L’ho immaginato come una linea con cui sperimentare, catturando le nuove tendenze e proponendo una moda democratica, un contenitore

nel quale ciascuno può trovare qualcosa e farlo proprio, interpretandolo in modo personale. Oggi rappresenta la declinazione trasversale e dinamica del mio concetto di stile e non ha perso lo spirito iniziale di individualità e aggregazione, di ricerca e libertà. Sono questi i valori ai quali ho voluto dare risalto con questa mostra, perché da sempre Emporio è un marchio fortemente ancorato alla contemporaneità, che riflette l’energia e la vitalità delle metropoli, cogliendone il ritmo e proponendo un’esperienza fatta di abiti, accessori e idee” ha commentato Giorgio Armani.

Con questa mostra Giorgio Armani sostiene i progetti dedicati all’istruzione e volti a contrastare l’abbandono scolastico di Save the Children, l’organizzazione internazionale che si occupa di

difendere i diritti e gli interessi dei bambini nel mondo.

EMPORIO ARMANI – THE WAY WE ARE

24 settembre 2021 – 6 febbraio 2022

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!