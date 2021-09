Galà del mais spinato, a Gandino il meglio dell'agricoltura servito in tavola - BergamoNews

Gandino. “Ne assaggerete di tutti i colori”. È all’insegna di animazione, biodiversità e, soprattutto, buona cucina l’edizione 2021 del “Galà dello Spinato”, organizzato dall’1 al 10 ottobre a Gandino dalla locale comunità del Mais Spinato.

Il classico appuntamento dì inizio autunno si tiene in coincidenza della stagione del raccolto e nel più ampio contesto de “I Giorni del Melgotto”, che sino a fine ottobre proporranno incontri a tema, conferenze, degustazioni ed attività in campo. Il Galà dello Spinato è occasione irrinunciabile per chi ha a cuore i temi della sostenibilità e, soprattutto, per coloro che intendono apprezzare l’eccellenza dei prodotti di una filiera divenuta paradigma di tipicità nel mondo dell’alta cucina.

La moderna tensostruttura allestita nel Parco Comunale Verdi a Gandino dialogherà idealmente con la vicina piazza del Municipio, destinata ad accogliere appuntamenti musicali e di animazione. Il menu di quest’anno, coordinato dallo chef Diego Fiori, punterà ad allargare gli orizzonti, grazie ai mais antichi selezionati dall’azienda agricola di Clemente Savoldelli. A fianco del Mais Spinato ci saranno infatti il Biancoperla, il Morado amaranto (utilizzato anche dallo chef stellato Davide Oldani), l’Azul messicano, il Nero Spinoso della Val Camonica ed il Rosso rostrato di Rovetta. Fra i temi centrali il progetto Increase, che unisce nel mondo 28 partner di 14 paesi (fra loro anche la FAO e la Comunità del Mais Spinato) per promuovere il consumo di fagioli, ceci e lupini, generando cibi proteici a basso impatto ambientale. La serata inaugurale di venerdì 1 ottobre sarà dedicata agli sportivi locali, artefici di importanti imprese.

Sabato 2 ottobre corso di orto bioattivo con il guru Andrea Battiata, visite guidate fra piazze e palazzi (anche domenica 3 e domenica 10), musica con gli Stereoptipi. Giovedì 7 ottobre serata giovani e sabato 9 ottobre raccolta in campo delle pannocchie al mattino e scartocciatura in piazza nel pomeriggio, con la musica degli Aghi di Pino.

Programma completo e prenotazioni per pranzi e cene sul sito www.mais-spinato.com e al numero 379.2859169

© Riproduzione riservata

