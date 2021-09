Caravaggio, dalle tensioni nel centrodestra alla sede della Lega imbrattata: per le elezioni è sfida a 4 - BergamoNews

Caravaggio. Il centrodestra diviso, gli scambi di accuse e gli atti di vandalismo subiti dal candidato leghista Giuseppe Prevedini: dai danneggiamenti alla carrozzeria dell’auto utilizzata per promuovere la campagna all’imbrattamento della sede del Carroccio. È infuocato il clima elettorale nella cittadina della Bassa, in vista delle elezioni comunali del 3-4 ottobre.

Nell’area di centrodestra scendono in campo l’ex sindaco Prevedini (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) e Carlo Mangoni (con le civiche ‘Caravaggio popolare e solidale’ e ‘Insieme con Baruffi per Mangoni sindaco’). C’è poi Sebastiano Baroni (‘sinistra per Caravaggio’) leader indiscusso per quella fetta di elettorato. I tre se la vedranno con il sindaco uscente Claudio Bolandrini (in carica dal 2016, sostenuto da Pd e dalle civiche ‘Bolandrini sindaco per Caravaggio’ e ‘Per Caravaggio con Bolandrini sindaco’).

“Vogliamo completare quanto avviato cinque anni fa – ha detto Bolandrini -. Cercheremo di cogliere le opportunità no offerte dal Piano nazionale di rinascita e resilienza e da bandi regionali, nazionali ed europei, come abbiamo già fatto ottenendo 4 milioni e 600 mila euro di contributi a fondo perduto”. Fra i punti cardine del programma la sicurezza (“costruiremo la nuova caserma dei carabinieri e investiremo nel distretto di polizia locale con un nuovo comando”). Anche quella degli edifici scolastici (“in cinque anni abbiamo investito tre milioni e 810 mila euro nell’edilizia scolastica, per far fronte alle criticità ereditate”). Poi l’ambiente: “Dopo aver impedito la realizzazione dell’interporto a Vidalengo, vogliamo contenere il consumo di suolo e salvaguardare la vocazione rurale dell’area”. E l’ampio capitolo sul patrimonio comunale. Tra le priorità, il recupero del centro civico San Bernardino come luogo di cultura e sede di associazioni, e la riqualifica dell’ex chiesa di San Giovanni come spazio culturale e museale”.

Il sindaco uscente, Claudio Bolandrini

Il centrodestra ha nominato invece Prevedini, ex sindaco e negli ultimi cinque anni consigliere di minoranza. “Caravaggio è un paese triste, deve rifiorire con il commercio, il lavoro, le feste – ha detto -. Abbiamo realizzato la ciclabile Masano-Vidalengo e ci danno la colpa perché manca l’illuminazione. Abbiamo riqualificato il cimitero, cade un pezzo di facciata e la colpa dicono che è nostra. Abbiamo costruito la scuola di Masano, ma loro hanno tagliato il nastro: questa è scorrettezza politica ” ha aggiunto prendendosela con l’attuale amministrazione di centrosinistra. “Il loro programma sono 46 pagine di interventi, ma per realizzarli servirebbero 200 milioni di euro che Caravaggio potrebbe avere tra cent’anni”.

Al centro Giuseppe Prevedini, alle sue spalle il leader leghista Salvini

Prevedini se l’è presa anche l’altro rappresentante del centrodestra, Mangoni, accusandolo di “scarsa credibilità”. “Caravaggio deve tornare a crescere nei servizi sociali e nel welfare – è la ricetta del rivale -. Serve un nuovo polo socio sanitario a disposizione della città, bisogna contrastare il degrado degli immobili comunali e trasformarli in opportunità per una migliore qualità della vita”, dice Mangoni.

Il candidato Carlo Mangoni

A sinistra c’è invece un altro volto storico della politica cittadino, quello di Sebastiano Baroni. “Il nostro modello di città – spiega – riconosce la dignità e i diritti di ogni persona, al lavoro in particolare, ispirandosi alle regole della giustizia sociale, dell’uguaglianza, della solidarietà e dell’accoglienza”. Una città che difende “dalla speculazione il territorio e l’ambiente”, e che “mette fine al consumo di terreno agricolo”. Baroni se la prende in particolare con la Bergamo-Treviglio e i capannoni della logistica del Kilometroverde. In caso di ballottaggio, i cittadini torneranno alle urne domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

CARAVAGGIO, TUTTI I NOMI DELLE LISTE

Lega Salvini Lombardia

Candidato sindaco: GIUSEPPE PREVEDINI

Consiglieri: Grace Rosa Alpini, Giovanni Borelli, (Vanni), Giacomo Canevisio, Diana Castagna, Laura Ferani, Angelo Davide, Leoni, Rocco Lombardo, Diego Mezzanotte, Stefania Milani, Raffaele Moriggi, Bernardo Pala, Marcello Piazza, Marino Pignoli, Gian Pietro Recanati, Martina Santi, Barbara Tadini.

Fratelli d’Italia Caravaggio

Candidato sindaco: GIUSEPPE PREVEDINI

Consiglieri: Lucia Agresti, Claudio Barbesta, Salvatore Campione, Stefano Carchen, Beatrice Danesi, Sara Faraoni, Maria Maddalena Foppa, Gianmaria Facchinetti, Nicola Francavilla, Paola Fumagalli, Marco Mantovani, Riccardo Monzio Compagnoni, Laura Pernice, Flavio Rozza, Ruben Varichio, Antonio Agostino Vitali.

Forza Italia Caravaggio

Candidato sindaco: GIUSEPPE PREVEDINI

Consiglieri: Angelo Andriola, Alfredo Achille Bonissi, Mattia Castagna, Giovanni Castelli, Irene Filippazzo, Elena Intacchi, Francesco Lanceni, Federica Morelli, Agostino Resmini, Bernardo Riva, Lara Sella, Luigino Travaglin.

Partito Democratico Bolandrini sindaco

Candidato sindaco: CLAUDIO BOLANDRINI

Consiglieri: Matteo Francesco Bacchetta, Ilaria Bena, Lodovico Bertulessi, Juri Cattelani, Franco Crocetta, Elisa Gatti, Mirko Gatti, Maddalena Legramandi, Matteo Menotti, Enrico Premoli, Arianna Maria Rega, Anita Rota, Elisabetta Toffetti, Sara Valimberti, Giulia Zidda.

Lista civica Bolandrini sindaco per Caravaggio

Candidato sindaco: CLAUDIO BOLANDRINI

Consiglieri: Davide Bellandi, Mauro Benelli, Maria Rosa Castagna, Matteo Colombo, Marco Cremonesi, Franca Roberta Fanzaga, Beatrice Ferri, Daniel Yuri Ferri, Giuseppe Fumagalli, Dania Francesca Gamba, Eugenia Maria Harten, Marco Marchesi, Guglielmo Tarcisio Paluschi, Mariella Maddalena Sapelli, Sara Trufelli, Paolo Vicario.

Lista civica Per Caravaggio con Bolandrini sindaco

Candidato sindaco: CLAUDIO BOLANDRINI

Consiglieri: Giuseppe Ambrosini, Claudia Ariuolo, Elisabetta Maria Avila, Andrea Angelo Castiglioni, Junior Milvio Cattaneo, Luca Defendi, Barbara D’Italia, Ivan Legramandi, Laura Lonati, Natale Merisio, Jvonne Oberti, Patrick Quirico, Giovanni Sessa, Alice Valimberti, Claudia Maria Zaghis, Giuseppe Zerbini.

Caravaggio popolare e solidale Carlo Mangoni sindaco

Candidato sindaco: CARLO MANGONI

Consiglieri: Silvia Amigoni, Sara Chiodaroli, Mauro Colpani, Lorella Facchetti, Antonio Fallarino, Giuseppe Ferri, Francesca Gamba, Monica Gatti, Stefano Locatelli, Anna Maria Merisio, Giorgio Nava, Mario Ranghetti, Ermanna Recanati, Enzo Tadolti, Simone Tironi, Massimo Tomasoni.

Insieme con Baruffi per Mangoni sindaco

Candidato sindaco: CARLO MANGONI

Consiglieri: Augusto Baruffi, Angelo Bavaro, Ombretta Cesana, Alessandro Consolandi, Valentina Di Caro, Daniel Facchinetti, Carla Gatti, Monica Ghidini, Franco Legramandi, Laura Milanesi, Roberta Nossa Bielli, Luigi Resmini, Angelo Salini, Stefano Spilotros, Serena Tolasi, Andrea Valaperta.

Sinistra per Caravaggio

Candidato sindaco: SEBASTIANO BARONI

Consiglieri: Marco Bistolfi, Luigi Brambilla, Roberto Cadamosti, Barbara Colombo, Giuseppe Ferrari, Augusto Ingenito, Carlo Legramandi, Antonio Limbo, Marco Legramandi, Elisa Lucchini, Gian Maria Magni (Giovanna), Elena Marcandalli, Alessio Marzullo, Fiorenza Pizzaballa, Nadia Stuani.

