A Boltiere i festeggiamenti per Sant’Aurelia - BergamoNews

Nel mese di settembre, come ogni anno, si festeggia il patrono del Comune diBoltiere. Nel corso del mese svariati sono stati gli appuntamenti per i boltieresi, dal torneo di calcio organizzato dall’ASD B.O.CA, alle uscite con le Guardie Ecologiche Volontarie, fino al pranzo dedicato ai più anziani del paese intitolato ”Ritroviamoci insieme”.

Da domani, sabato 25 settembre, si entra però nel clou dei festeggiamenti dedicati a Sant’Aurelia. Al piazzale del mercato è già attivo il luna park. Nell’atrio della scuola dell’infanzia si avrà la pesca di beneficenza, mentre nel municipio è stata allestita la mostra di pittura a cura de I colori dell’anima. Sempre sabato 25 alle ore 15:00, nella biblioteca civica Anna Frank si terrà la festa organizzata della biblioteca: un pomeriggio ludico con Games Wonders per divertirci insieme giocando a bellissimi giochi da tavolo. Nello stesso orario, sempre in biblioteca, verrà presentato il progetto Dig-Educati.

Sabato 25 sera e domenica 26 per tutto il giorno, nella piazza di fianco al Municipio, sarà possibile mangiare e bere con lo street food organizzato dall’amministrazione comunale insieme a Melogrà Eventi.

Domenica 26 alle 11:30 avrà luogo la nascita sociale dedicata ai diciottenni boltieresi, cui seguirà un rinfresco offerto da Sodexo Italia. Per tutta la giornata ci saranno mercatini e bancherelle. La scuola grazie all’aiuto del Comitato Genitori sarà presente con uno stand per lo scambio di libri, e uno stand verrà organizzato anche dalla Croce Bianca di Boltiere. Alle ore 15.00 sempre in Via Don Giulio Carminati andrà in scena “Il magico mondo di Bing”, spettacolo di pupazzi dal vivo. Alle ore 17.00 si terrà poi la messa in oratorio, con successiva processione. Infine, alle ore 22.00 la giornata, si concluderà con lo spettacolo pirotecnico offerto da Granulati Italia.

Ricordiamo a tutti che l’accesso alle aree oggetto della manifestazione è consentito soltanto con Green Pass valido. Il controllo del certificato sarà effettuato a campione dal personale proposto.

