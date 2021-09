Zappacosta, il segreto? "La mental coach". Simonini: "Quel rigore però mi manca" - BergamoNews

Juan Musso eroe col Villarreal, Davide Zappacosta grande protagonista e goleador contro il Sassuolo: sono due nuovi acquisti davvero azzeccati dalla Dea e stanno ripagando la fiducia della società, del mister.

Ricordiamo le parole del presidente Antonio Percassi? “Zappacosta è una grande operazione, e per fortuna Luca ha un rapporto speciale con il Chelsea, altrimenti probabilmente l’avremmo perso. L’ho visto col Bologna, ha una gamba impressionante. Il mio sogno è che Zappacosta da atalantino possa tornare in Nazionale”. E Davide è già sulla buona strada per essere convocato dal ct Mancini…

DAL PAPÀ MISTER ALLA MENTAL COACH

Ma da dove ha cominciato Zappacosta? “Al Sora”, ha raccontato l’esterno nerazzurro “il club della mia città in provincia di Frosinone che allora era in Serie C. E la squadra dei Giovanissimi era allenata da mio papà Roberto, ex attaccante e poi allenatore nel settore giovanile del Sora. Solo che io finivo quasi sempre in panchina, perché mio padre voleva dimostrare ai miei compagni che non avvantaggiava suo figlio. Così mi ha insegnato a non montarmi mai la testa”.

Dieci anni fa alla Primavera dell’Atalanta, poi il ritorno in nerazzurro e a 22 anni, il 31 agosto 2014, il suo esordio in A con la maglia nerazzurra, contro il Verona. Segna il suo primo gol al Genoa, che infatti sarà il suo ultimo club (passando attraverso Torino, Chelsea, Roma) prima di essere riacquistato dall’Atalanta, un mese fa. Rapido e forte nell’uno contro uno, capace di saltare l’avversario in dribbling, Zappacosta ha la velocità di un centometrista.

E infatti il suo segreto è la mental coach: Nicoletta Romanazzi, la stessa che ha seguito passo passo l’evoluzione di Marcell Jacobs, fino a conquistare l’oro nei 100 metri alle Olimpiadi. Spiega Zappacosta: “Bisogna crescere sempre sul campo. Si può migliorare la fase offensiva, ma anche tanti altri aspetti e questo me l’ha insegnato la mia mental coach”.

Curioso: nell’Atalanta stagione 2014-15, quella in cui esordì in Serie A Zappacosta, cominciava a farsi vedere anche Spinazzola. Come dire che già allora stava crescendo nell’Atalanta la coppia di esterni della Nazionale, Davide a destra e Leonardo a sinistra. E chissà che presto si possano ritrovare in azzurro.

SIMONINI FA LA FESTA ALL’INTER

Non sono molte le vittorie dell’Atalanta a San Siro contro l’Inter, l’ultima risale al 23 marzo 2014, 2-1 con doppietta di Bonaventura e gol di Icardi. Ma chi non ricorda l’impresa dell’Atalanta di Sonetti? Per Fulvio Simonini è come se si giocasse oggi, anche perché quella partita segnava il suo esordio da titolare nell’Atalanta, stagione 1985-86. Qualche settimana prima aveva fatto il suo primo gol al Milan (1-1 a Bergamo), partendo dalla panchina e segnando dopo 13 minuti, al 90′.

Il 12 gennaio 1986 Simonini entra subito in campo a San Siro contro l’Inter e in 23 minuti segna due gol a Zenga. Poi… perchè non ha tirato anche il rigore? “Ogni tanto ci penso ancora adesso, che pure sono passati 35 anni”, rivela Simonini a TeleClusone, nella trasmissione ‘A come Atalanta‘. “Volevo tirarlo a tutti i costi, quel rigore, ma non volevo nemmeno fare il presuntuoso. Dalla panchina non è arrivata nessuna indicazione, anzi qualcuno (mi sembra Rossi) mi aveva detto di calciare, poi è arrivato Soldà e ha tirato lui. Non vi nascondo che uscire da San Siro col pallone e tre gol mi avrebbe fatto molto piacere”.

Ma nell’Atalanta di adesso, dove si collocherebbe? Simonini non ha dubbi e non è proprio presuntuoso: “In panchina”, risponde secco. “Con certi campioni, se stanno bene, non ce n’è per nessuno. E quante squadre possono permettersi attaccanti del valore di Zapata, Muriel e se n’è avvertita la sua mancanza, o Ilicic?”.

E rivela: “In realtà avrei dovuto esordire qualche anno prima nell’Atalanta, quando mi allenavo con la prima squadra e giocavo con la Primavera e Titta Rota, allenatore dell’Atalanta, mi aveva promesso: a Bari giochi tu, vai prima con la Primavera a Modena e poi vieni con noi. Invece saltò tutto perché mi strappai e rimasi fermo nove mesi. Così ricominciai la gavetta in Serie C, fino a fare il salto dal campetto di Boccaleone con la Virescit di nuovo allo stadio con la maglia dell’Atalanta. E sabato speriamo che si possa vincere a San Siro, sarebbe un grande colpo”.

