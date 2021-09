Ricevute da Papa Francesco le famiglie afghane fuggite da Kabul e accolte a Bergamo - BergamoNews

Città del Vaticano. Ha fatto tappa nella mattina di mercoledì 22 settembre da Papa Francesco in Vaticano la storia della famiglia cristiana afghana riuscita a fuggire da Kabul dopo l’appello – lanciato attraverso AsiaNews – dallo scrittore Ali Ehsani.

Prima dell’udienza generale del mercoledì, in una saletta attigua all’aula Paolo VI, Francesco ha ricevuto in un toccante incontro Pary Gul, la donna che ha visto sparire nel nulla il marito nei giorni dell’arrivo dei talebani nella capitale afghana perché probabilmente “denunciato” da qualcuno come cristiano. Insieme a lei erano presenti le tre figlie con i generi, il figlio più giovane e i nipoti che formano questo gruppo di 14 persone giunte in Italia ad agosto con il ponte aereo italiano grazie alla Fondazione Meet Human di Bergamo.

“Si è trattato di un incontro molto intenso” racconta Daniele Nembrini, presidente di Meet Human, presente insieme a tutti quelli che stanno aiutando ora in Italia questa famiglia. Pary Gul era arrivata in Vaticano con un dono per il papa: un anello portato con sé dall’Afghanistan. Ma Francesco – che ha ascoltato con grande attenzione il loro racconto – glielo ha restituito. “Le ha detto – spiega ancora Nembrini – questo adesso è ‘l’anello del papa’. Ma anziché tenerlo qui, custodiscilo tu come pegno della mia amicizia e come segno di speranza per il futuro”. La foto dell’incontro insieme a questa storia campeggiano sulla prima pagina dell’Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede.

Il Papa ha chiesto se ci fossero notizie del marito, ma purtroppo dall’Afghanistan non è arrivata alcuna novità e la preoccupazione per la sua sorte è grande. Anche in Italia il gruppo ha dovuto affrontare il problema delle cattive condizioni di salute di Elivas, il più piccolo di appena un anno, che aveva contratto una brutta infezione, ma ora sta meglio. Così adesso il gruppo si sta trasferendo a Bergamo dove vivranno in una casa messa a disposizione da Meet Human, nell’ambito di un percorso di inserimento scolastico e lavorativo in Italia di cui la fondazione ha scelto di farsi carico totalmente, rinunciando al sostegno pubblico ma puntando invece sulla carità e le donazioni. “Perché la carità è carità”, spiega Nembrini. E va avanti nell’amicizia, giorno dopo giorno.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!