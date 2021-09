Pretty woman, Luce dei tuoi occhi o Ocean's twelve? La tv del 22 settembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 22 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Pretty woman”, con Richard Gere e Julia Roberts.

Sotto l’aspetto affascinante e l’indole da rubacuori di Edward Lewis (Gere) si cela uno squalo della finanza. La sua specialità è comprare aziende dissestate, risanarle e rivenderle a caro prezzo. Una sera, a Hollywood, conosce casualmente Vivian Ward (Roberts), una prostituta. Lei ha bisogno di soldi e lui ha bisogno di una donna che lo accompagni nei suoi pranzi di lavoro. È un rapporto puramente commerciale, ma il cuore di pietra di Edward comincia piano piano a sciogliersi.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “L’ispettore Coliandro”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il fantasma”: dopo aver arrestato un criminale, Coliandro è coinvolto insieme a De Zan in un incidente stradale. Il commissario finisce in coma ed un misterioso killer tenta di ucciderlo senza riuscirci.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Su Canale5 alle 21.25 prenderà il via la fiction “Luce dei tuoi occhi”, con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

La serie è ambientata a Vicenza, in un’affascinante accademia di danza. Anna Valle è Emma Conti, étoile internazionale che vive a New York e che ha lasciato la sua città da ragazza per provare a dimenticare la morte di Alice, la bimba avuta da Davide (Bernardo Casertano), il grande amore della sua giovinezza. Da allora non si è più voltata indietro ma adesso, dopo sedici anni, una lettera anonima riapre la vecchia ferita, insinuando in lei un grande dubbio.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia 1 alle 21.20 c’è “Honolulu”; su La7 alle 21.15 “Il petroliere”; su Rai4 alle 21.20 “Real Steel”; su La5 alle 21.05 “Pitch Perfect 2”; e su Iris alle 20.55 “Ocean’s twelve”.

Su Rai5 alle 21.15 dall’Auditorium Rai Toscanini di Torino andrà in scena l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi e con Alexander Malofeev al pianoforte.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “The good wife – Un bene prezioso”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Fire force”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

