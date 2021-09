Oscartielle festeggia i 60 anni di attività e inaugura un nuovo showroom - BergamoNews

Treviolo. Oscartielle Spa, azienda appartenente al Gruppo Arneg, tra le principali protagoniste a livello mondiale nel mercato delle tecnologie dedicate alla refrigerazione alimentare per il comparto commerciale (GDO, Horeca), si prepara a festeggiare il suo 60° compleanno con un intenso programma di attività.

Il prossimo mese di ottobre, infatti, nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla pandemia Covid-19, l’azienda celebrerà questo ambizioso traguardo invitando in sede il proprio network di dealers europei all’inaugurazione del nuovo showroom. Attesi dunque nella sede di Treviolo i più importanti distributori del vecchio continente, scaglionati tra fine settembre e fine ottobre;

un mese impegnativo per tutto il team di Oscartielle, il cui Direttore Generale Pierluigi Rossi commenta: “L’obiettivo di questo programma è quello di condividere con i nostri partners l’orgoglio e la gioia di questo importante traguardo. Grazie all’esperienza maturata in questo lungo percorso, Oscartielle è oggi proiettata con entusiasmo verso i prossimi 60 anni, e siamo lieti di poter tornare ad incontrare in presenza i nostri collaboratori europei”.

Oltre al nuovo showroom, Oscartielle potrà presentare ai suoi ospiti i fiori all’occhiello della sua più recente produzione, ovvero:

Cub@2: smart locker refrigerato nato per soddisfare i consumatori interessati all’acquisto veloce on line di prodotti alimentari freschi e surgelati, che prevede il ritiro autonomo, senza vincoli d’orario.

Vision: banco refrigerato verticale multi-ripiani, che contenendo le dispersioni termiche consente un alto risparmio energetico.

Mega2 Lcd: isola con schermi a cristalli liquidi ad utilizzo pubblicitario che sostituisce i tradizionali vetri/pannelli perimetrali.

L’intenzione del management di Oscartielle è di replicare il format appena possibile, estendendolo al network extraeuropeo quando la situazione pandemica lo permetterà.

Oscartielle Spa

Oscartielle è attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di tecnologie di refrigerazione alimentare per la grande distribuzione ed il retail, così come per la ristorazione, il catering ed il settore alberghiero. Nata in provincia di Bergamo nel 1961 e guidata dal Direttore Generale Pierluigi Rossi, l’azienda può contare su più di 200 dipendenti attivi nei siti produttivi di Treviolo (Bergamo) e Cluj (Romania). Oscartielle si posiziona come leader di mercato in Italia e vanta una consolidata tradizione di export con vendite in più di 50 Paesi in tutto il mondo.

Società del Gruppo Arneg, si posiziona tra i massimi esponenti mondiali del settore con circa 30 tra siti produttivi e uffici di rappresentanza disseminati tra Santiago del Cile e Sidney, per un totale di quasi 3.000 collaboratori.

Nella sua strategia di sviluppo, il Gruppo Arneg intende consolidare la propria posizione di leadership grazie anche al contributo di Oscartielle, avendo come focus la performance dei propri prodotti, così come l’efficienza energetica e l’ecosostenibilità degli stessi.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!