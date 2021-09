Calcio, investito da auto pirata: 24enne in gravi condizioni al Papa Giovanni - BergamoNews

Calcio. Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì 22 settembre a Calcio, lungo via Covo: un giovane di 24 anni, dipendente di un’azienda della zona, è stato investito da un veicolo che, secondo le prime informazioni, non si sarebbe poi fermato a soccorrerlo.

Il ragazzo si trovava in sella alla sua bicicletta quando attorno alle 17.20, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stato urtato violentemente e scaraventato a terra: ad accorgersi della situazione sono stati alcuni residenti della zona che notato il giovane riverso sull’asfalto hanno allertato i soccorsi.

In pochi minuti sul posto sono giunte due ambulanze e l’elisoccorso: dopo le prime cure prestate sul posto, il 24enne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Treviglio.

