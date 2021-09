Fontana: "La Lombardia resta zona bianca". Vaccini, adesione all'87% - BergamoNews

“Anche la settimana prossima la Lombardia sarà in zona bianca”. Lo ha annunciato il governatore Attilio Fontana alla trasmissione ‘Orario Continuato’, su Telelombardia.

“Grazie alla vaccinazione stiamo tornando ad ‘essere normali’ – ha aggiunto -, a recuperare il tempo perso e a fare tutte ciò che facevamo prima della pandemia, anche se bisogna convincere ancora più persone a vaccinarsi. Oggi registriamo un’adesione pari all’87 per cento degli aventi diritto – sottolinea -. Nel residuo 13% ci sono coloro che non possono essere vaccinati per patologie e chi per scelta non lo ha fatto fino ad oggi”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!